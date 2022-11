Rita Carelli e Antonio Xerxenesky vencem o prêmio São Paulo

Antonio Xerxenesky e Rita Carelli são os vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. Promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, a premiação, em sua 15.ª edição, é a maior do gênero no País – os premiados ganham R$ 200 mil cada um.

Gaúcho radicado em São Paulo, Antonio Xerxenesky ganhou na categoria melhor romance do ano com Uma Tristeza Infinita (Companhia das Letras). A história é situada numa clínica psiquiátrica suíça depois da Segunda Guerra e tem como protagonista um médico adepto da psicanálise que tenta compreender a melancolia.

Xerxenesky concorreu com Aline Bei, Andréa Del Fuego, Fernando Bonassi, Mariana Salomão Carrara, Micheliny Verunschk, Natalia Borges Polesso, Noemi Jaffe, Silviano Santiago e Tatiana Salem Levy.

Já Rita Carelli, que é ainda atriz, diretora de cinema e de teatro e ilustradora, ganhou com Terrapreta (Editora 34), seu romance de estreia. É a história de Ana que, depois de um acontecimento traumático, deixa a rotina de estudante em São Paulo para morar com o pai, arqueólogo, numa aldeia do Alto Xingu. Os outros finalistas da categoria estreante foram Ana Kiffer e Marie-Aude Alia, Fabiane Guimarães, Fábio Horácio-Castro, Lilian Sais, Natália Zuccala, Roger Rocha, Stênio Gardel, Taiasmin Ohnmacht e Thiago Souza de Souza.

Integraram o júri Carlos Herculano Lopes, Edimilson de Almeida Pereira, Nanni Rios, Érico Nogueira, Irineu Franco Perpetuo, Julie Dorrico, Kelvin Falcão Klein, Lucrecia Zappi, Cidinha da Silva e Rita Chaves.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.