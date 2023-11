Rio: Taylor Swift faz show com espaços vazios, salto quebrado e, de novo, sem citar morte de fã

Uma semana atrás seria impossível imaginar que Taylor Swift entraria em um estádio no Brasil em 2023 que não estivesse completamente lotado. A cantora causou desespero nos fãs no primeiro semestre com a venda de ingressos que se esgotavam em poucos minutos, com filas virtuais de mais de um milhão de pessoas.

Porém, nesta segunda-feira, 20, Taylor subiu ao palco do Engenhão, no Rio, com plateia cheia, mas improváveis espaços vazios, especialmente na pista premium. A T4F, produtora do evento, não informou a quantidade de público. Na sexta-feira, 17, e no domingo, 19, quando o estádio estava com lotação máxima, havia 65 mil pessoas.

Outros fatos que marcaram o show foram um salto quebrado na primeira parte e, novamente, o fato de ela não ter citado Ana Clara Benevides, fã que morreu durante a apresentação da sexta-feira (e que também não foi mencionada no domingo).

Para completar a noite que não parece ser das melhores para a cantora, um dos saltos de seu figurino se quebrou logo no início do show. Ela parece ter tido problemas com o solado e arrancou um deles.

O show seguiu animado e sem maiores problemas como o do salto. Perfis de fãs tinham ensaiado mais cedo fazer alguma homenagem por conta própria a Ana Clara, mas acabaram desistindo, segundo eles a pedido da família da jovem. Ela também não foi citada diretamente pela cantora.

Certamente não era o que a cantora ou os fãs esperavam como conclusão da passagem pelo Rio – é preciso voltar aos fatos dos últimos dias para entender a virada desta segunda:

Na sexta-feira, 17, aconteceu a morte de Ana Clara Benevides, em um show em que os fãs relataram desespero pelo calor intenso e água vendida por R$ 8 em copos de 315ml.

No sábado, 18, a cantora anunciou o adiamento do show para a segunda-feira 20. O anúncio foi feito apenas duas horas antes do horário marcado para ela subir ao palco, já com boa parte do público dentro do estádio.

No domingo, 19, ela fez o segundo show, que estava lotado. A cantora não citou a fã morta e foi alvo de críticas até dos próprios fãs.

Já no sábado, vários fãs de fora do Rio disseram que não poderiam ir ao novo show na segunda. O Estadão mostrou que, nesta segunda, havia fãs vendendo mais barato e até doando seus ingressos.

O movimento de revenda ou doação começou a acontecer por vários fatores. Muitos fãs ficaram inseguros com a segurança do show após vários relatos de pessoas passando mal com o calor e a morte de Ana Clara na sexta-feira. Há relatos de quem também colocou os ingressos à venda por desaprovar o comportamento de Taylor Swift no show de domingo, a apresentação seguinte ao óbito da jovem de 23 anos.

A cantora não mencionou o nome de Ana Clara Benevides durante o espetáculo e, ao Fantástico, da TV Globo, a família da estudante de psicologia disse que não recebeu nenhum tipo de ajuda – tanto da artista, quanto da equipe dela ou da produtora do evento, a Tickets for Fun (T4F).

O Estadão também tentou contato com a empresa para confirmar que ingressos ficaram disponíveis nesta segunda-feira, 20. Não teve resposta até a publicação desta matéria.