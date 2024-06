Rio supera Paris entre cidades favoritas dos cineastas para locações

Das imagens aéreas em preto e branco do filme Rio, 40 Graus (1955), até a animação Rio (2011), com a simpática arara azul sobrevoando Copacabana, a cidade maravilhosa é cenário presente na história do cinema. Agora, oficialmente: o Rio de Janeiro é uma das cidades mais buscadas para locações de filmes para além de Hollywood, superando até Paris. Os dados são da RioFilme, órgão ligado à Secretaria Municipal de Cultura.

Segundo o relatório, os pontos favoritos dos cineastas são as praias de Copacabana e Ipanema – pela fama internacional – além de Leme e Grumari.

Preferência internacional

O Rio de Janeiro já foi eternizado no imaginário do brasileiro graças às novelas. Mas, ao contrário das Helenas que caminham pela orla da para no Leblon, o cinema tem preferência pelos subúrbios cariocas, como as casas preservadas do bairro Marechal Hermes, na zona norte da capital carioca.

Dados da Rio Film Commission, departamento da RioFilme, mostram que foram registradas 7.885 diárias no Rio somente em 2023. Entre as produções internacionais, 26 solicitaram locação na cidade somente no ano passado, rendendo 258 diárias no total.

Veja a lista:

– Rio: 7.885 diárias;

– Paris: 7.400 diárias;

– Cidade do México: 7.876 diárias;

– São Paulo: 4.895 diárias;

– Lisboa: 1.309 diárias.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, celebrou o fato em suas redes sociais no domingo, 16: “não é por acaso: fruto de muita política pública e investimento no audiovisual pela Prefeitura através da Rio Filme e da reorganização da Rio Film Comission”, escreveu.