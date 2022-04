Rio: desfile em homenagem a Paulo Gustavo terá amigos e familiares do artista

A escola de samba São Clemente, do Rio de Janeiro, vai homenagear o ator e humorista Paulo Gustavo no desfile que ocorre no sábado, dia 23 de abril. O enredo Minha Vida É Uma Peça vai contar a história de vida do artista que morreu em 2021 em decorrência de complicações da covid-19. O viúvo Thales Bretas, a mãe Dea Lúcia e a irmã Ju Amaral estarão presentes, assim como o pai, a madrasta e outros parentes do ator. Já entre os amigos, artistas como Tatá Werneck, Samantha Schmütz, Mônica Martelli e Ingrid Guimarães serão divididas entre as alegorias. Além disso, humoristas como Marcelo Adnet, Marcos Veras e Fábio Porchat estarão espalhados em outros locais do desfile.