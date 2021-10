Rio das Ostras Jazz & Blues Festival será evento-teste com 30 shows presenciais

21 out 2021 às 15:08 • Última atualização 21 out 2021 às 15:16

Com 16 anos de tradição e cerca de um milhão de espectadores em sua trajetória, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival retoma as atividades como um evento-teste do Estado. Entre os dias 12 e 15 de novembro, o balneário receberá shows gratuitos do melhor do jazz e blues nacional e internacional que se apresentarão em palcos localizados na Lagoa de Iriry, Boca da Barra e Costazul.

Entre alguns nomes confirmados nesta edição estão o fenômeno do Blues Rock mundial, Eric Gales, considerado o melhor guitarrista de blues dos EUA e um dos melhores do mundo, Jon Cleary, ganhador do Grammy com seu álbum GoGo Juice; Roosevelt Collier, Delvon Lamarr, Keith Dunn, o saxofonista americano veterano Chris Potter ao lado do consagrado e também vencedor do Grammy Latino Hamilton de Holanda. Além dos brasileiros Nico Rezende Jazz Quarteto, Lancaster e a influente banda Azymuth, que tem um dos mais vendidos LPs da música instrumental, com o hit internacional “Jazz Carnival”.

Uma das novidades da edição 2021 é o acréscimo de um dia de shows, totalizando quatro dias de festival, além da criação do palco Praia da Boca da Barra, que é considerado um dos melhores pontos para apreciação do pôr do sol da cidade. Também fazem parte da programação, a realização de workshops, palestras e oficinas com músicos e profissionais da área cultural.

Protocolos de segurança para o festival

O festival tem o compromisso de intensificar a fiscalização do cumprimento dos protocolos. Entre eles, estão a apresentação obrigatória da carteira de vacinação com as duas doses; uso obrigatório de máscaras; colocação de cadeiras para o público, respeitando o distanciamento de 1 metro; túneis de higienização instalados nas duas entradas da Cidade do Jazz; uso de medidor instantâneo de temperatura em todos os acessos do evento; estrutura médica; pontos de acesso a álcool gel nas áreas comuns e comunicação ostensiva nos intervalos dos shows sobre regras de higiene de acordo com as normas da OMS.

Em virtude dos impactos gerados pela covid-19, o festival também é um fator fundamental para a recuperação econômica do Município e de toda a região da Costa do Sol, fomentando uma de suas principais atividades: o turismo.

“O Festival contribui para incentivar o turismo, impactando a economia da cidade graças à injeção de capital durante os quatro dias de Festival, com média de R$ 9 milhões por edição, comprovados por pesquisas que são realizadas há quatro anos pela FGV e SEBRAE”, explica Stenio Mattos, responsável pela organização do evento.

Além de fomentar o comércio local e gerar empregos, o festival oferece acessibilidade em todos os palcos para portadores de deficiência e dispõe de coleta seletiva do lixo. Nas edições anteriores, o evento foi neutro em carbono, pois todas as emissões de gases de efeito estufa provenientes da sua realização foram devidamente quantificadas e compensadas com o plantio de mais de 3 mil mudas de árvores nativas, nas áreas de preservação ambiental do município.

O festival faz parte do calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro desde setembro de 2011, dada a sua importância cultural, turística, social e econômica para a cidade de Rio das Ostras e toda região da Costa do Sol. Nessa ocasião, foi conferido o título de “Capital Estadual do Jazz & Blues” à cidade de Rio das Ostras, através de projeto de lei sancionado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Desde a sua criação em 2003, o evento realizou mais de 550 shows, 100 palestras e workshops para cerca de 1 milhão de espectadores.

Serviço:

Rio das Ostras Jazz & Blues

De 12 a 15 de novembro, no Rio de Janeiro

www.riodasostrasjazzeblues.com