Rihanna manda recado para brasileiros em vídeo com Camilla de Lucas; assista

A influenciadora digital Camilla de Lucas compartilhou nesta segunda-feira, 29, um vídeo em seu Instagram, com o encontro com a cantora Rihanna.

No vídeo, gravado durante um evento da Fenty Beauty em Los Angeles, Rihanna demonstra a sua afeição pelos brasileiros. Rihanna manda recado para os brasileiros

O ponto alto é a mensagem especial que Rihanna deixa para os seguidores de Camilla: “Brasil, mal posso esperar para voltar. Sinto falta de vocês”, disse a cantora.

Na legenda, Camilla descreve o encontro com Rihanna, que começou com elogios à influenciadora: “Ela já chegou elogiando meu vestido e dizendo que eu estava linda!”, conta Camilla. O vídeo mostra as duas conversando de maneira descontraída, com Camilla segurando as mãos de Rihanna e compartilhando o quanto a cantora a inspira.

No domingo, 28, a reação de Camilla ao ver Rihanna se aproximando ficou evidente em um vídeo anterior, onde ela expressa sua surpresa e emoção de forma cômica, mencionando ter um “piripaque do Chaves”, uma referência à série de televisão mexicana Chaves, conhecida por seus momentos de humor e exagero nas reações dos personagens.

O momento do encontro entre Camilla e Rihanna viralizou nas redes sociais, com muitos seguidores da influenciadora comentando sobre a naturalidade e simpatia demonstradas por ambas. A publicação de Camilla capturou a atenção dos fãs, com comentários de admiração e identificação, como um seguidor que disse: “Eu emoldurava essa foto e colocava na sala de casa”.