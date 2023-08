Rico Tavares: Maquiador dos famosos continua na UTI e enfrenta uma pneumonia

Rico Tavares, o maquiador dos famosos, continua internado no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, em estado grave e com pneumonia.

A atriz Dani Suzuki, uma amiga próxima do profissional, o acompanha durante sua permanência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e nesta quarta-feira, 30, atualizou os seus seguidores do Instagram sobre o estado de saúde do Ricardo.

“Ricardinho continua com os olhos fechados, travando uma batalha contra a pneumonia. Mesmo com movimentos limitados, seu corpo reage às intervenções da equipe médica, que aguarda pacientemente por sua recuperação”, afirmou Dani.

Ela compartilhou como tem sido a sua jornada de dentro do hospital. “Apesar de não termos grandes novidades, continuamos aguardando com esperança. Minha presença aqui no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, é constante ao lado do Ricardinho. Estou desenvolvendo um profundo carinho por ele e pela equipe médica que está cuidando dele.”

A atriz, que considera Rico como um “irmão”, também falou sobre como está lidando com essa situação desafiadora: “Estou concentrando meus esforços na prova da minha pós-graduação em neurociência, que, por uma ironia do destino, está acontecendo neste momento. Acredite em milagres é uma frase que ressoa pelos corredores aqui”, disse.