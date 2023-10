Rico Melquíades mostra resultado de cirurgias plásticas que custaram R$ 50 mil

Neste domingo, 29, o influenciador Rico Melquíades, campeão de A Fazenda 13, mostrou o resultado de uma série de cirurgias plásticas que realizou no rosto. Segundo Rico, ele gastou cerca de R$ 50 mil com os procedimentos estéticos.

Anteriormente, o influenciador havia declarado, em postagens no Instagram, que optou por realizar as cirurgias após ser chamado de “feio” por haters nas redes sociais. Em entrevista ao Domingo Espetacular, programa da Record TV, Rico relatou que os constantes ataques que recebe desencadearam uma série de problemas psicológicos.

Ele realizou procedimentos no nariz, nas pálpebras e sobrancelhas, na boca e ainda fez um lifting temporal. “Eu tenho dinheiro, eu tenho uma família maravilhosa, mas eu não me considero uma pessoa feliz”, comentou o influenciador ao programa, dizendo que se sentia mais feliz antes da exposição na internet.

Sobre o resultado dos procedimentos, Rico declarou estar “muito contente”. “Eu não me arrependo. O que eu me arrependo é que era para eu ter feito por mim, e não pelas pessoas”, comentou.

Conhecido pelo bordão “calada, vence”, o influenciador venceu o reality show da Record TV em 2021 com 77,47% dos votos. Ele disputou a final com Bil Araújo, Solange Gomes e Marina Ferrari. Dentre os participantes da edição, também estavam Tati Quebra Barraco, Nego do Borel e MC Gui.