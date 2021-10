Rick Bolzani faz sua estreia diante das câmeras de tevê

À frente do “reality show” “Churrasqueiros”, chef via o caminho para a tevê longe de sua rota profissional

Os “talent-shows” de gastronomia tiveram um “boom” na televisão brasileira nos últimos anos. Não à toa, é cada vez mais comum ver alguns chefs administrando o tempo entre a cozinha e os estúdios de tevê. Apesar do sucesso e da desenvoltura no Instagram e no Youtube, o chef churrasqueiro Rick Bolzani, no entanto, via o caminho para a tevê longe de sua rota profissional. Tudo mudou quando chegou o primeiro contato para comandar o programa “Churrasqueiros”, que estreia no próximo dia 23, no canal Space.

Os detalhes iniciais do projeto impulsionaram a ideia de um futuro diante das câmeras para Bolzani. “Fiquei muito empolgado com a ideia de ser apresentador, ser a estrela principal de um programa. Na verdade, fiquei surpreso por ter essa oportunidade. Até então, eu sempre fiz minhas coisas em casa, nas redes sociais ou em eventos. Sou muito pé-no-chão, mas, quando foi criado o grupo da equipe do programa, foi que a ficha caiu. Nunca fiz nada com essa pretensão de ir parar em um programa de tevê. Jamais imaginei que estaria na televisão e em um grupo tão forte como o Warner”, valoriza.

Bolzani não escondeu sua surpresa ao se deparar com um movimentado set de gravação – Foto: Divulgação / Space

Recém-chegado ao universo da televisão, Bolzani não escondeu sua surpresa ao se deparar com um movimentado set de gravação. Ao ver todos os equipamentos e a numerosa equipe, o chef ficou ansioso para começar a colocar a mão na massa. “Foi muito excitante estar com uma equipe incrível. Todo mundo entende muito de televisão. Sabia que estaria com um frio na barriga maior do que na época do convite. Foi trabalhoso estar num set todo dia, mas foi uma experiência muito divertida. Fiquei muito entusiasmado com tudo”, relembra Bolzani, que encarou uma série de restrições por conta dos protocolos de combate à Covid-19. “Todo mundo estava testado, mas ainda tinha uma certa restrição de pessoas. Ninguém podia provar as comidas, por exemplo. Não havia aquela confraternização normal de um churrasco”, completa.

O programa é a versão nacional de um formato mexicano. No Brasil, ao longo dos seis episódios, a produção buscará por meio de desafios semanais, as pessoas mais ousadas, mais criativas e que façam o melhor churrasco do País, mostrando suas habilidades quando o assunto é fogo e grelha.

Na disputa, dois competidores se enfrentam em uma batalha na grelha e quem vencer, encara Bolzani no duelo final. “Eu quis sempre me colocar no mesmo nível do outro participante. Como eu não sabia o que iria cozinhar, não chegava com nada pensado de casa. Eu poderia pegar uma prova de algo que eu não tenha o hábito de cozinha, por exemplo, ao contrário do meu adversário. Fiz tudo de igual para igual. Não quis parecer soberbo em momento nenhum. Sempre quis fazer o meu melhor dentro do tempo curto da disputa”, explica.

No episódio de estreia, uma disputa entre um corintiano e um palmeirense é decidida sobre a brasa. Os dois primos prometem preparar os melhores hambúrgueres na grelha que Bolzani já comeu. O chef churrasqueiro fica atento a todos os movimentos dos competidores ao longo da disputa. E, inclusive, buscou auxiliar os participantes sempre que teve oportunidade. “Sempre que eu podia dar uma dica, eu dava. Não tive receio de dar dicas. Quando eu estava duelando com os participantes, também sempre trocava uma ideia sobre a receita ou o prato”, ressalta.