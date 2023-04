Cultura Ricardo e Larissa estão no 17º paredão do ‘BBB 23’

Após a 16ª eliminação do Big Brother Brasil 23, quem deixou a casa foi Domitila, com 59,94% de votos. A modelo disputava a berlinda com a educadora física Larissa, que recebeu 39,35% dos votos, e com a médica Amanda, que teve 0,71%.

Mal acabou o paredão e o game do BBB 23 ganhou uma nova líder. Quem levou a coroa da vez foi a atriz Bruna Griphao, que chamou a amiga Larissa para o VIP. Logo na hora da votação, indicou Ricardo para o novo paredão. “Não tem muito mistério, hoje eu indicar o Facinho. Ele não joga com a gente, apesar de ser alguém com quem tenho muito carinho, apesar de ter coisas que discordo, mas hoje só tenho essa opção e é isso”, justificou a atriz.

Durante a votação, a casa indicou a educadora física Larissa, que recebeu votos de Aline Wirley, Amanda e de Ricardo. Por sua vez, Larissa indicou Wirley.

Ricardo defende permanência no jogo

“E aí, Brasil, que ironia, né? Decidi jogar sozinho e hoje estou aqui sozinho. Seguinte, na minha vida foi desse jeito, sempre quis minhas coisas, batalhei sozinho e muitas pessoas me ajudaram assim foi minha trajetória aqui. Eu uso uma frase na minha vida que é: viva como todo mundo, mas seja como ninguém… Eu nesse Big Brother tenho certeza que fui como ninguém… Por favor me ajudem!”

Larissa também teve sua vez

“Então, Brasil, eu dei o meu melhor aqui, desde a hora que eu entrei, estou vivendo o meu sonho, igual vocês estão aí deitados na cama de vocês, no sofá de vocês, eu já me imaginei muito aqui dentro, fazendo o que estou fazendo agora. Eu conto com vocês. Votem muito e deixem nós quatro ficarmos aqui”.

Top 5

Apesar das votações e do momento tenso da nova formação de paredão, os cinco últimos participantes comemoraram muito por estarem tão perto da final. O brother e as sisters até pularam na piscina.