Revirada Cultural leva arte ao Zanaga neste fim de semana

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana espera receber um público de ao menos duas mil pessoas na Revirada Cultural, que vai ocorrer neste sábado e domingo, na Praça Lino Duzzi (Rapadão), no Antonio Zanaga. Entre as atrações estão o cantor Rodrigo José e a Orquestra Sinfônica Municipal, que apresentará um projeto de releituras de trilhas sonoras de filmes e jogos de videogames. A

entrada é gratuita.

Entre os estilos na programação, estão música clássica, samba, pagode, hip hop, rock e MPB. O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, afirma que como há um espaço de tempo entre as apresentações, a organização está aberta a receber outros artistas locais interessados em mostrar seu trabalho. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Pela primeira vez sendo realizada em um bairro, o evento deve seguir descentralizado e ganhar versões em outras regiões da cidade no futuro, afirma o secretário. “Nós fizemos quatro tendas para o público, vamos colocar mesa, camarim, vai ter uma praça com brinquedo e monitor para a criançada ficar brincando. Vai ser um sábado e domingo para a família inteira prestigiar, totalmente aberto, livre”, explica. O espaço também vai contar com food trucks, tendas com venda de artesanato, camisetas e alimentos veganos.

A estrutura é custeada pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas). A contrapartida da prefeitura, que seriam os cachês, foi conquistada com parceiros que “adotaram” os artistas,

acrescenta Fernando. Foto: Divulgação

Rodrigo José conta que vai tocar canções autorais e grandes clássicos da “música popularíssima brasileira”, como “Fuscão Preto”, “Eu Não Sou Cachorro Não”, “Sem Você Não Viverei”, “Sorria Sorria”, “Garçom” e outros. “O diferente pra gente, e inclusive achei bastante legal, é a Revirada no bairro, porque eu tenho a impressão de que no bairro as pessoas valorizam ainda mais o nosso show e nos recebem de uma maneira ainda mais carinhosa. E eu tenho muitos amigos do Zanaga. Vai ser uma oportunidade muito boa de levar o nosso show pra lá”, afirma.

“Todas as gerações se unem. Vai o pai, vai o filho, o adolescente, a criança, todos eles têm seu momento de interesse, de reconhecimento de alguma coisa, com um filme antigo ou uma coisa um pouco mais recente”, afirma o maestro Álvaro Peterlevitz em relação ao projeto Films & Games, na qual a Orquestra Municipal toca trilhas de filmes como “Jurassic Park” e “Indiana Jones”, dos games “Mortal Kombat” e “Tetris”, e das séries “Friends” e “Star Trek”.

Programação da Revirada Cultural:

10/11 - sábado

10h: Abertura

11h às 12h: Orquestra de Ukulelê com Shauan Bencks

13h às 14h: Joyce Marttos

14h30 às 16h30: Garapa Fest – Espaço para as bandas independentes Derrota, Anne Revenge, um dueto acústico de Lucas Macedo (Earlier e About A Soul) e Bruno Menéga (Hurry Up)

17h às 18h: Alexandre Enzo

20h às 20h30: Hip Hop Connection

21h às 22h: Samba Americana

22h às 23h: Rodrigo José

11/11 - domingo

10h às 10h45: Banda Municipal de Americana

11h às 11h45: Janaína de Cássia

12h às 13h: Zé Adriano e Juliano

14h às 16h: Garapa Fest – Espaço para as bandas independentes Ilustre Ode, Organa e Mosquito

17h30 às 19h: Orquestra Sinfônica de Americana – Projeto “Films & Games”