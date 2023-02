Revelações, surto e choro marcam a madrugada de festa do ‘BBB 23’

Pela segunda vez líder do Big Brother Brasil 23, Gustavo ganhou mais uma festa nesta quarta-feira, 15. Para fazer jus ao título de cowboy, a ocasião contou com um touro mecânico e, é claro, competição entre os participantes para ver quem conseguia passar mais tempo em cima do brinquedo.

Apesar da animação típica dos eventos da casa, o momento rendeu choro, papo sobre jogo, revelações e até surto durante a madrugada.

Veja tudo o que rolou:

Emoção na pista de dança

Além das coreografias, a pista de dança também foi palco de muitas emoções. Fred, por exemplo, não conteve as lágrimas ao ouvir No Dia em Que Eu Saí de Casa, música de Zezé Di Camargo e Luciano. “Só lembrando de mamãe”, justificou.

Ao tentar consolar o amigo, MC Guimê foi contagiado pelo sentimento e também caiu no choro, relembrando sua participação no The Masked Singer Brasil ao lado de Lexa, sua mulher. Já Aline Wirley lembrou do marido e do filho ao ouvir Pode Se Achegar, de Tiago Iorc e Agnes Nunes.

Revelações de Cristian

Cancelado pela casa na última semana, Cristian aproveitou a festa para fazer algumas revelações importantes para o jogo. Em conversa com Cara de Sapato, ele contou sobre o apoio de Key Alves, Gustavo e Fred Nicácio na estratégia de se aproximar de Paula para colher informações de seu grupo – motivo que o fez de “vilão” para toda a casa. “Eu falei lá no Quarto do Líder. (…) E agora todo mundo fala mal de mim, mas o Brasil viu”, disse.

O empresário expôs, ainda, que a ideia de colocar Amanda no Paredão foi de Marvvila. Segundo ele, a cantora acreditava ser o possível Contragolpe de Bruno e, por isso, disse preferir disputar a berlinda com a médica. “Aí todo mundo do grupo mudou para votar na Amanda. Só que eu não quis expor ninguém no Jogo da Discórdia”, declarou.

Trégua entre Bruna Griphao e Larissa

Mais uma vez, Bruna Griphao e Larissa se desculparam pelas brigas protagonizadas. “Mexe muito comigo brigar com você. Eu te admiro, você continua sendo minha prioridade. Eu só quero te ver bem”, disse a atriz ao abraçar a amiga.

Surto pós-festa

Os momentos posteriores à festa deram o que falar. Alguns participantes se empolgaram nas brincadeiras e fizeram guerra de espuma de barbear. No entanto, a situação acabou em clima tenso, após um surto de Larissa.

Em determinado momento, Marvvila passou a espuma no rosto da professora de Educação Física, que começou a gritar: “pegou dentro do meu olho!”. Após tentar limpar com um edredom, a sister deixou o quarto irritada e bateu a porta.

Ao voltar para o cômodo, ela ordenou para Ricardo: “Alface, vai limpar tudo. Começa trocando a roupa de cama. Ninguém tem limite”. MC Guimê, então, concordou, alegando que passaram do ponto.