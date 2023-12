Retorno providencial

Leopoldo Pacheco se envolveu com a trama de “Fuzuê” de diferentes formas. Inicialmente, o ator, que vive o empresário Cesar Montebello, aparecia apenas em sequências de flashback, já que seu personagem era dado como morto. Nas últimas semanas, porém, Leopoldo retornou aos estúdios para uma guinada importante na trama. O pai da mocinha Luna, papel de Giovana Cordeiro, e da vilã Preciosa, de Marina Ruy Barbosa, estava mais vivo do que nunca, e reapareceu para entrar na briga do tão almejado tesouro do enredo de Gustavo Reiz.

“Foi muito divertido gravar o retorno do Cesar. É potente no sentido dramatúrgico e é divertido de fazer. Acho que todo mundo adoraria fazer esse tipo de cena. São sequências muito criativas, que unem o elenco inteiro e colocam uma lupa em cima da história”, aponta.

Na trama das sete, Cesar voltou decidido a retomar o que é seu. Para isso, o pesquisador vai atrás de seu fiel escudeiro Pascoal, de Juliano Cazarré. Além de retomar os negócios, Cesar também volta pronto para atrapalhar a união de Bebel e Nero, interpretados por Lilia Cabral e Edson Celulari. “O Cesar volta com sede de recuperar o que acha que é seu”, explica.

Apesar de ter demorado a estrear efetivamente em “Fuzuê”, Leopoldo tem sido bastante requisitado pelos autores da Globo. O ator vem, inclusive, de uma intensa sequência de trabalhos. Em 2020, ele ficou um bom tempo envolvido com as gravações de “Salva-se Quem Puder”, que teve sua exibição interrompida por conta da pandemia de Covid-19. Leopoldo também esteve na primeira fase de “Pantanal” e, ainda durante as gravações do remake, foi escalado para “Cara e Coragem”.

“Foi uma surpresa sair de ‘Pantanal’ e entrar em ‘Cara e Coragem’. Eram personagens bem diferentes. Venho de uma sequência muito boa de trabalhos. Projetos bem diversos. Gosto muito disso. Me instiga como ator”, vibra.

Apesar de aparecer em algumas cenas de flashback, o seu personagem só retornou efetivamente na reta final do enredo. Como você encara essa volta?

Este momento da novela, onde as coisas se encaminham para se resolver, é sempre muito interessante e chama a atenção das pessoas. É uma responsabilidade e um prazer estar vindo com o César neste momento. “Fuzuê” é uma novela divertida e estou contente com a chegada do César.

Mas então você já aguardava esse retorno do personagem?

Eu sabia que chegaria verdadeiramente bem depois na novela. Mas, ainda assim, todo esse desenrolar sempre foi um mistério. Acho que esse retorno significa uma série de reviravoltas. É um personagem que cruza o enredo de duas famílias. A novela tem um trabalho muito bem estruturado e acho que vamos ter muitas coisas boas pela frente. O Gustavo está produzindo uma ótima trama.

Enquanto o Cesar não ressurgia no enredo, como foi esse período fora do ar?

Então, foi uma delícia ver meus colegas construírem seus personagens. Gostei muito de acompanhar esse crescimento para me encaixar em algum momento. Mesmo de fora, eu percebia que era uma novela com um astral incrível e isso tomou conta de todo o elenco. Eu percebia isso nos depoimentos sobre a novela.

De que forma esse retorno do César irá impactar na vida das irmãs Luna e Preciosa?

O César é um cara que vem com força para retomar o que é dele. Afinal, o tesouro é de quem encontra. A volta dele transborda o caldeirão em que acontecem todas essas questões relacionadas à descoberta do tesouro da Dama de Ouro e das duas irmãs, e a relação dele com a Maria Navalha e Bebel. Vai pegar fogo. É um personagem com um enredo que prende a atenção.

Como assim?

Ele foi um cara que pesquisou a vida inteira, que se aventurou, descobriu esse tesouro e deixou para a filha. Então, ele volta com sede de recuperar o que acha que é seu. Eu me identifico muito com essa perseverança e a necessidade do Cesar de chegar até o fim.

Apesar de desmemoriado, o personagem mostra que ainda tem profundo conhecimento sobre pedras e peças históricas. Houve alguma preparação especial para dar vida a ele?

Comprei um livro de pedras preciosas para conhecer mais sobre esse universo. Por curiosidade mesmo. Acho bonito e interessante, e queria saber o nome das pedras e conhecer mais sobre elas. Gostei muito de me aprofundar no assunto.

Como foi gravar a cena do retorno do César?

A volta do César foi naquele melhor estilo “se tem alguém aqui que sabe de alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre” (risos). É potente no sentido dramatúrgico e é divertido de fazer.