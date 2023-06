Retorno de Black Mirror e outras novidades de junho no streaming

Sexta temporada de Black Mirror promete tramas mais imprevisíveis e surpreendentes - Foto: Netflix / Divulgação

A nova temporada de Black Mirror já tem data de estreia: 15 de junho. O retorno da série, que chega a 6ª temporada, promete tramas mais imprevisíveis, complexas e surpreendentes do que vistas até então. Sombria e capaz de se reinventar a cada episódio, a série de antologia criada e escrita por Charlie Brooker estava em hiato desde 2019 e era muito aguardada pelos fãs.

Serão cinco episódios com cinco histórias diferentes: A Joan é Péssima, Loch Henry, Beyond The Sea, Mazey Day e Demônio 79. Com a premissa cinco novas realidades e cinco novos pesadelos, as tramas vão de uma assistente de vendas que descobre que precisa cometer assassinatos para impedir um desastre, até a uma mulher comum que descobre que um serviço de streaming transformou sua vida e segredos em um drama estrelado pela atriz Salma Hayek. O lançamento é pela Netflix.

Além de Black Mirror, outras séries e filmes aguardados pelo público estreiam nas plataformas digitais, como “Eu Nunca…”, “The Witcher”, “Um Ano Inesquecível” e “Deadloch”. Conheça as histórias:

Eu Nunca…

8 de junho

O desfecho da série Eu Nunca… chega à Netflix neste mês. A série de comédia trata sobre a vida complicada da adolescente Devi (Maitreyi Ramakrishnan), que é uma aluna brilhante que tem pavio curto e sempre se mete em problemas, enquanto vive o luto pela perda do pai. Eu Nunca… apresenta a real faceta dessa fase tão complicada da vida, mostrando que não existe uma pessoa boa ou ruim.

The Witcher

29 de junho

A 3ª temporada da amada The Witcher estreia no fim do mês na Netflix, perfeita para maratonar. Enquanto monarcas, magos e monstros do Continente disputam para ver quem vai capturá-la, Geralt foge com Ciri, determinado a proteger a integrante da família que acabou de reencontrar. Responsável pelo treinamento mágico de Ciri, Yennefer os leva à segurança da fortaleza de Aretusa, onde esperam saber mais sobre os poderes inexplorados da garota. Porém, eles descobrem que entraram em um campo de batalha tomado pela corrupção política, traição e magia profana. Este grupo precisa enfrentar tudo isso, sob pena de perderem uns aos outros para sempre.

Um Ano Inesquecível – Verão

Já disponível

O filme Um Ano Inesquecível já está disponível na plataforma da Amazon Prime Video, mas as três sequências do filme chegam ainda neste mês, em 9, 16 e 23 de junho. O longa é nacional e baseado no livro das escritoras Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewet. São quatro contos, de cada uma das autoras, que se passam em cada estação do ano. As histórias focam no amadurecimento de mulheres.

Neste primeiro filme, a jovem Karol Araújo, que sonha em estudar moda em Paris e odeia Carnaval, precisa ir ao Rio de Janeiro para pedir ajuda para uma grande estilista. Com a missão de se infiltrar no time de costura da Portela, ela vai descobrir que o Carnaval dura só uma semana, mas uma história de amor pode mudar toda sua vida.

Sou de Virgem

23 de junho

Sou de Virgem conta a história de um jovem menino morador da Califórnia, Cootie, que terá seu caminho cruzado por uma missão fantástica. Estrelada por Jharrel Jerome, Brett Gray e Kara Young, Sou de Virgem estreia no Amazon Prime Video para mostrar a história – um tanto curiosa – de um menino que não parou de crescer até atingir os quatro metros de altura, e, depois de anos e anos escondido em sua casa, decide finalmente conhecer o mundo.