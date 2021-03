Retorno conquistado

Alexia, junto com e Luna, vira testemunha de um crime no momento em que a cidade está prestes a ser atingida por um furacão - Foto: Divulgação - Globo

Com diversos núcleos e personagens, uma novela precisa de um certo tempo para se desenvolver e firmar os enredos. Tempo, no entanto, foi tudo que “Salve-se Quem Puder” não encontrou ao estrear na grade da Globo no final de janeiro do ano passado. Menos de três meses depois, o folhetim assinado por Daniel Ortiz teve os trabalhos paralisados em virtude do avanço da pandemia de covid-19 pelo Brasil.

Ainda no capítulo 54, o autor precisou finalizar uma inesperada primeira temporada, revelando alguns mistérios da trama, como o reencontro entre a vilã Dominique e Luna, papéis de Guilhermina Guinle e Juliana Paiva, e a identidade de Hugo, de Leopoldo Pacheco, como o grande cabeça de uma organização criminosa.

“Ninguém sabia o que iria acontecer. No domingo, a Globo me avisou que tudo iria parar e eu tinha de dar um final para essa primeira parte. Escrevi as sequências finais em seis horas. Iríamos gravar segunda e terça porque quarta os estúdios não funcionariam mais. Eu planejava contar sobre a vilania do Hugo apenas no capítulo 95. Foi tudo em cima da hora”, relembra Ortiz, que reestreia a novela a partir de amanhã, dia 22.

Nas próximas semanas, “Salve-se Quem Puder” reexibe, com poucas adaptações por conta da programação, os capítulos que já foram ao ar. A partir de maio, o público confere os desfechos inéditos de Alexia, Kyra e Luna, interpretadas por Deborah Secco, Vitória Strada e Juliana Paiva.

A novela retorna quando Dominique descobre que Luna, uma das três testemunhas da morte do Juiz Vitório, de Ailton Graça, não morreu durante a passagem do furacão em Cancún, como ela imaginava. A tia de Renzo, interpretado por Rafael Cardoso, persegue a moça pelas ruas de São Paulo, que novamente correrá risco nas mãos da vilã.

Além disso, a situação do trio fica ainda mais difícil quando Renatinha, papel de Juliana Alves, flagra Kyra na Labrador. A princípio, a secretária acha que está tendo uma visão do espírito da ex-noiva de Rafael, papel de Bruno Ferrari, mas logo se dá conta de que a decoradora está viva. “Estou ansiosa para conferir esse trabalho no ar. Não faço a menor ideia do final. Gravei dois desfechos para Kyra e acho que nem o Daniel se decidiu ainda (risos)”, adianta Vitória.

Sem pandemia

Ao contrário de “Amor de Mãe”, “Salve-se Quem Puder” não irá incorporar a pandemia de covid-19 no enredo. Ainda em maio do ano passado, Ortiz decidiu excluir a doença da história, que vai ao ar em uma faixa conhecida por produções leves e cômicas. “Fiquei imaginando que colocar o coronavírus na novela seria pesado, primeiro porque iria alterar toda a dinâmica da história, e segundo porque é uma novela das sete, exibida entre dois jornais. Decidimos tentar fazer o melhor que poderíamos. Essa é uma novela de comédia, de aventura, e sabíamos que seria difícil gravá-la com os protocolos. Mas tínhamos de tentar, porque o público merece esse respiro”, ressalta.

Se na ficção a pandemia foi esquecida, o mesmo não aconteceu por trás das câmeras. Com as gravações finalizadas em dezembro de 2020, a novela contou com os já conhecidos protocolos de segurança no combate à covid-19, como uso de máscaras, acrílico separando os atores, constantes rodadas de testes, higienização dos ambientes e distanciamento social.

Quem é quem

Núcleo de Alexia

Alexia (Deborah Secco) é uma atriz exuberante e desbocada, que chama a atenção por onde passa. Filha de Graziela (Debora Oliveri), irmã da invejosa Petra (Bruna Guerin) e neta de Ignácio (Otávio Augusto), mantém uma relação de muita cumplicidade com o avô. Quando está prestes a realizar o sonho de estrear na tevê, com um papel de destaque numa novela, conhece Renzo (Rafael Cardoso) em Cancún e, junto com Kyra (Vitória Strada) e Luna (Juliana Paiva), vira testemunha de um crime no momento em que a cidade está prestes a ser atingida por um furacão. A mãe de Alexia é uma ex-modelo que teve a carreira interrompida quando engravidou de Alexia e que tem uma clara preferência por Petra. Esta é apaixonada pelo primo Alan (Thiago Fragoso) e investe no rapaz desde que ele ficou viúvo.

Núcleo de Kyra

Kyra (Vitória Strada) é uma decoradora romântica e um tanto atrapalhada, que está próxima de realizar o grande sonho de sua vida: se casar com toda a pompa com o empresário Rafael (Bruno Ferrari). Filha de Agnes (Carolina Kasting) e irmã mais velha de Bia (Valentina Bulc) e Junior (Igor Cosso). A caçula Bia tinha tudo para ser uma ginasta promissora, mas foi obrigada a abandonar o esporte por problemas de saúde. Ao retomar os treinos, escondida da família, se apaixona por Tarantino (Daniel Rangel), atleta da equipe. Há ainda Renatinha (Juliana Alves), a secretária executiva e ex-namorada de Rafael.

Núcleo de Luna

Luna (Juliana Paiva) está se formando em Fisioterapia e é funcionária de um resort em Cancún. Mexicana, é filha de brasileiros. Criada pelo pai, Mário (Murilo Rosa), foi abandonada pela mãe, Helena (Flávia Alessandra), que desapareceu quando a filha ainda era criança. O maior sonho de Luna é reencontrar a mãe no Brasil. Para isso, conta com a ajuda de seu ex-namorado, o apaixonado Juan (José Condessa). Em meio ao pânico durante o furacão, Luna conhece Téo (Felipe Simas), que a resgata de ser afogada. Mário começa a história em uma cadeira de rodas, se recuperando de um grave acidente de carro. Helena é madrasta de Téo e Micaela (Sabrina Petraglia) e casada com Hugo (Leopoldo Pacheco).

Família Prazeiroso

Zezinho (João Baldasserini) e Ermelinda (Grace Gianoukas) vivem em um sítio em Judas do Norte, no interior de São Paulo. Ex-peão de rodeios, ele é meio rude e turrão, mas tem um bom coração. Os dois são a família protetora que acolhe as protagonistas no Programa de Proteção à Testemunha. Mas Zezinho se apaixona por Alexia/Josimara (Deborah Secco) e será disputado por Bel (Dandara Mariana).