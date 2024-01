Retomada essencial

No papel do oportunista Roberto, em “Elas por Elas” Cássio Gabus Mendes relembra início na tevê

Cássio Gabus Mendes cresceu nos bastidores da tevê. Filho do saudoso novelista Cassiano Gabus Mendes, quando criança fez pequenas participações nas produções assinadas pelo pai. Aos 20 anos, entretanto, a relação profissional ficou mais séria e Cássio fez sua estreia em novelas em “Elas por Elas”, de 1982, na pele do tímido Elton. Mais de quatro décadas depois, é muito simbólico para ele integrar o elenco do remake, onde interpreta o interesseiro Roberto.

“Fiquei tão honrado com o convite. Foi um processo muito especial e que me levou a fazer uma viagem no tempo, passando por tudo o que fiz ao longo desses mais de 40 anos de carreira. Antes do Elton, tudo era meio que brincadeira. Estar em contato de novo com o texto, rever os personagens e tramas é muito emocionante”, avalia.

Também sobrinho de Luiz Gustavo e irmão de Tato Gabus Mendes, a primeira fase da carreira de Cássio é recheada de participações em novelas do pai, como “Champagne” e “Ti-Ti-Ti”. Aos poucos, entretanto, ele foi seguindo por um caminho mais independente, em obras de autores como Aguinaldo Silva, Gilberto Braga, Glória Perez e Walther Negrão. Sem medo de trabalhar e fazendo valer seu contrato com a Globo, Cássio até hoje chega a se comprometer com dois trabalhos por ano, e ainda investe em uma frutífera carreira cinematográfica.

Por muitos anos, a cara de bonzinho e o jeito boa praça acabaram por pautar boa parte de sua trajetória. Os convites começaram a mudar em 2012, quando viveu o principal vilão da premiada “Lado a Lado”. “As pessoas simplesmente não me viam como vilão. E eu acabava sem ter como provar que era capaz de fazer. Acho que envelhecer me deu uma imagem mais densa”, acredita o ator de 62 anos.

Como você se sente ao retornar ao universo de “Elas por Elas”?

É bem engraçado. A novela foi atualizada, mas a base dramatúrgica é a mesma. Sou péssimo de memória, mas as lembranças chegam de forma bem forte na hora que estou estudando o texto ou gravando. É uma sensação boa, de orgulho do que construí, mas também lembro da ansiedade que foi no início.

Como foi?

Todo início tem sofrimento. Até acostumar ao esquema de trabalho da tevê, que não é o glamour que as pessoas imaginam, teve muita ansiedade e medo. Ficava passando mal de nervoso antes de entrar em cena. Ao mesmo tempo, era também uma felicidade. Passei a tomar gosto pela lida diária de estudar as falas, sentir a movimentação do personagem.

E o que está achando dessa adaptação?

O time envolvido é incrível. Amora (Mautner, diretora) foi muito feliz em suas escolhas na direção. A qualidade do texto do Alessandro Marson e da Thereza Falcão me impressionou de forma muito positiva também. Eles fizeram a junção do tom de comédia do meu pai com a estrutura mais melodramática do horário das seis de forma muito refinada. É uma novela com poucas tramas paralelas, algo muito mais difícil de fazer nos dias de hoje.

Você está na Globo há exatos 42 anos e já trabalhou com boa parte dos autores e núcleos de direção. Esse caminho diverso é uma busca sua ou acontece de forma natural?

Todo trabalho tem algo de bom para me oferecer. Seja um personagem interessante, a chance de trabalhar com tal diretor ou de reencontrar um autor que eu gosto muito. Eu busco novidades, mas busco também manter certos laços. E da união disso nasce a construção de uma trajetória.

O fato de você ser filho do Cassiano Gabus Mendes, um autor dos mais celebrados, o incentivou a trilhar por um caminho mais independente do sobrenome?

Mais que talento ou qualquer outra coisa, sempre me achei um ator de muita sorte. No entanto, só o talento ou a sorte não seriam capazes de me fazer chegar onde estou. Ser filho de quem sou sempre me encheu de orgulho. Amo cada trabalho que fiz com meu pai, novelas que são referências até hoje. Trabalhar com outros nomes dentro da emissora surgiu como uma coisa natural, mas nunca quis fugir das minhas raízes.