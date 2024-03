Resumo ‘BBB 24’: madrugada é marcada por críticas, flerte entre brothers e medo do Paredão

A madrugada deste sábado, 30, no Big Brother Brasil 2024 foi marcada por críticas dos brothers a Isabelle, Fernanda e Davi, flerte entre Giovanna e MC Bin Laden e confissões de medo do Paredão, que foi formado na noite de sexta, 29.

O jogo entrou oficialmente em “Modo Turbo”, com Beatriz, Fernanda e Giovanna na berlinda (veja aqui como foi a votação). Uma delas será eliminada no domingo, 31, e, logo em seguida, terá mais uma prova do Líder, com formação de nova berlinda. O mesmo se repete nas terças: eliminação, uma prova e mais um Paredão.

Críticas a Isabelle e Davi

Isabelle foi assunto após a formação do Paredão. Em conversa com Fernanda e Lucas Henrique na área externa, Pitel criticou o fato da manauara ter votado em Fernanda, já que decidiu votar junto com o Grupo Fada – Davi, Alane, Beatriz e Matteus também votaram na sister.

“Por que ela nunca votou junto antes e agora decidiu?”, questionou Pitel. “Antes não precisava. Eu não sei se ela pensou isso, mas o fato dela Isabelle não ir com o grupo não pesava, era indiferente. Até então, era indiferente”, opinou Lucas.

Em outro momento, Fernanda também criticou a mudança de comportamento de Davi. Ela disse que ele escolheu “deixar Isabelle de canto” e opinou que a dançarina que quis se manter próxima a ele. Além disso, disse que o baiano antes queria se portar “como homem” e, agora, age “como menino”.

“Porque quem é homem tem que se responsabilizar e levar surra como homem. Agora, menino a gente passa a mão na cabeça”, disse. Para ela, Davi é “a única peça que não encaixa ali no Grupo Fada”.

Isabelle também foi assunto entre Giovanna e MC Bin Laden. A nutricionista fez críticas semelhantes, dizendo que a dançarina, que é sua amiga no jogo, “mudou” após de aproximar do grupo rival.

Para Giovanna, Isabelle teve algumas atitudes que não esperava, como tirar a roupa e pular na piscina com outros brothers e combinar voto em grupo, algo que não tinha feito até agora.

Flerte entre Giovanna e MC Bin Laden

Giovanna e MC Bin Laden, inclusive, trocaram flertes durante a madrugada. Os dois já tiveram um breve relacionamento na casa, mas decidiram encerrar o caso. Com a nutricionista na berlinda, o músico disse: “Tenho 48 horas para conquistar um beijo da ratinha”.

O “ratinha” se refere às fantasias que os dois estão usando para o Castigo do Monstro – ela está de rato e ele, de flautista. “Seria muito diferente a gente tentar se beijar com esses dois negócios na cabeça”, brincou ainda o funkeiro.

Mais tarde, na cozinha, eles tiveram uma conversa mais séria. “Fiquei triste de ter te magoado”, disse Bin Laden, ao passo que Giovanna respondeu: “Ficou p*** nenhuma”. “Eu gosto de te ver sorrindo, te fazer sorrir. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer as pessoas sorrirem, sabia? E quando eu faço ao contrário fico chateado comigo mesmo”, argumentou o brother.

Beatriz e Alane criticam Fernanda

Beatriz e Alane conversaram sobre o comportamento de Fernanda e afirmaram que querem avaliar se a sister será simpática com elas após ser indicada ao Paredão. “Ela viu que a gente não é trouxa. Ela viu que quem votou nela foi a gente”, disse a vendedora.

“Não duvido de nada que venha dela. Se ela parar, não vou duvidar; se ela continuar, não vou duvidar. Uma pessoa que faz as coisas assim de forma tão sorrateira e fria é capaz de qualquer coisa. Odeio me sentir subestimada”, opinou Alane.

Medo do Paredão

Enquanto Fernanda disse que o Paredão “está chato”, pois não está disputando com a sua rival direta, Alane, Beatriz revelou que está com medo de deixar a casa. “Querendo ou não, elas são amigas. Não sei como a torcida delas tá lá fora”, disse, sobre Fernanda e Giovanna.

Alane pontuou que as sisters são aliadas, mas não amigas próximas como ela e Beatriz, ou Fernanda e Pitel. Já Matteus aconselhou Beatriz a confiar em si mesma e no próprio jogo. Já para Isabelle, a vendedora disse que está “apavorada”. A manauara afirmou que acredita que irá para o Paredão no domingo, após a eliminação.