Resumo BBB 24: festa tem beijo de ex-casal e provocação de Ivete sobre casamento de Lucas

A festa na sexta-feira, 22, no Big Brother Brasil 2024 rendeu. Muito por conta da presença da cantora Ivete Sangalo, que interagiu com os brothers e acabou até influenciando o game, ao incentivar o ex-casal Giovanna e MC Bin Laden a se beijarem – o que, de fato, aconteceu. Apesar do “remember”, os dois não parecem dispostos a retornar o romance que tiveram no início do programa.

Ivete também conheceu o interior da casa do BBB, mandou beijo para familiares dos brothers e aproveitou para fazer um comentário com um certo tom de deboche após Lucas Henrique dizer à cantora que sentia saudade da esposa, Camila Moura, e pedir a Ivete que mandasse um beijo para ela. “Camila, um beijo, arrase! Sou mais você”, disse a cantora.

Lucas não sabe, mas Camila Moura tem postado nas redes sociais que não pretende continuar o casamento com o brother após ele sair do programa. Eles estavam juntos havia oito anos, mas ela ficou magoada após ele estreitar laços com a sister Pitel, tendo interações lidas por ela e por internautas como flertes.

Logo após a fala de Ivete no programa, Camila respondeu no X, antigo Twitter: “Eu também sou mais você, Veveta”.

Ivete Sangalo e Bia rolam no chão – desta vez, de propósito

Pouco antes de a festa começar, o apresentador Tadeu Schmidt chamou a atenção de Beatriz e Alane pela forma como elas lidam com convidados famosos que visitam a casa do BBB – esta semana, elas derrubaram a apresentadora Sabrina Sato, o que gerou repercussão negativa nas redes sociais.

As sisters se desculparam pelo episódio no ao vivo e prometeram se comportar. Depois, Alane se sentiu mal com a situação e caiu no choro em uma conversa no quarto com Bia. Giovanna, a líder da semana, flagrou a conversa e a reação das duas por meio do recurso de câmeras da Central do Líder.

Mais tarde, Ivete Sangalo, brincando com Bia, pediu para que ela a derrubasse. Elas caíram no chão juntas, recriando a cena com Sabrina Sato. O episódio rendeu comentários de alguns brothers, que já têm apontando “falta de educação” nas atitudes de Bia em relação aos convidados famosos.

Antes de dormir, Bia disse que estava “preocupada” com uma possível repercussão negativa sobre a brincadeira com Ivete.

Torcida por beijo entre Isabelle e Matteus

Mais tarde, Alane também tentou incentivar um beijo. Desta vez, entre Matteus, que viveu um romance com a já eliminada Deniziane, e Isabelle. “O Brasil todo está querendo isso”, justificou a paraense. Mas, diferente de Ivete, ela não teve sucesso em sua tentativa. “Nada a ver”, disse Isabelle.