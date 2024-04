Resumo ‘BBB 24’: Alane, Matteus e Isabelle trocam farpas em véspera de último paredão

A tensão da reta final do Big Brother Brasil 24 tem tomado conta dos ânimos dos brothers. Neste sábado, 13, Alane teve leves desentendimentos com Matteus e Isabelle na madrugada que antecedeu a última eliminação da edição.

Os três disputam uma vaga no Top 3 do reality. O último eliminado do BBB 24 será anunciado neste domingo, 14. Davi é o único que já está na final do programa após vencer a Prova do Finalista.

Nem tudo, porém, se resumiu a um clima tenso na casa. Os participantes foram presenteados com pizzas e, antes de dormir, Alane, Matteus e Isabelle resolveram ficar na mesma cama.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

Alane troca farpas com Isabelle e Matteus

O clima entre Alane, Matteus e Isabelle não foi muito amistoso durante a noite. Em determinado momento, após terem recebido caixas de pizza de presente – leia mais abaixo -, Alane se mostrou insatisfeita com um comentário feito por Isabelle.

“Matteus, nem para você ajudar a gente a guardar as coisas?”, havia questionado ela. Isabelle, porém, disse: “Ô meu Deus, coitado. Que maldade”. Alane ficou reflexiva e afirmou: “Agora fiquei me sentindo mal que a Isabelle falou que maldade. Eu sou neurada. As pessoas vão dizer: Estão vendo como a Alane é má com o Matteus? Vou votar para ela sair”.

Mais tarde, antes de irem se deitar, a bailarina trocou farpas com o gaúcho. Isabelle havia se mostrado indecisa sobre qual cama iria escolher para dormir, ao que Matteus comentou: “Aí você não se decide e deixa as três livres”. “Grosseiro”, disse Alane. “Ai, Alane, vai dormir, vai”, rebateu ele.

Pizza de presente

A madrugada, porém, não teve só sabor de tensão. A produção fez um agrado especial ao Top 4, enviando quatro caixas de pizza. Os brothers comemoraram o presente. “Obrigado!”, exclamou Matteus.

Alane, Matteus e Isabelle deitam na mesma cama

Após os atritos, os três emparedados voltaram a se entender. Antes de dormir, Alane estava deitada na mesma cama que Isabelle. Matteus, então, resolveu se deitar no meio das duas.

Alane se levantou para deixar o casal sozinho, mas Matteus a puxou de volta e a abraçou. “Ele é muito pai, gente. Eu não aguento”, disse Isabelle.