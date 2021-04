‘Respeita o nosso cabelo’, diz Ludmilla sobre comentário de Rodolffo no ‘BBB 21’

Mais um caso polêmico chamou a atenção para o Big Brother Brasil 21 nesta segunda-feira, 5. Durante o Jogo da Discórdia, João Luiz expôs um comentário racista direcionado à ele pelo cantor Rodolffo Matthaus. O sertanejo comparou o cabelo black power do professor de geografia com a peruca da fantasia do monstro de homem das cavernas. O caso gerou diversas reações na internet.

Antes do caso ser discutido no jogo, a cantora Ludmilla fez um show ao vivo durante a festa na casa do BBB 21 no sábado, 3, e mandou seu recado: “respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo”. A cantora também pediu respeito nas redes sociais.

Os administradores das contas de João Luiz e Camilla de Lucas fizeram postagens sobre o assunto no Instagram. “Também nos solidarizamos com todas as pessoas que diariamente passam algo como o desprezível ocorrido de ontem à noite no jogo da discórdia. Nós estamos juntos com vocês.”, escreveu a equipe do professor. Na conta da influenciadora, a postagem começou dizendo: “hoje, no jogo da discórdia, aconteceu uma cena para além do jogo e que, infelizmente, é reflexo de como a nossa sociedade foi estruturada”.