Réptil nos vocais

A estreia dos cinemas desta semana promete uma aventura musical para toda a família. “Lilo, Lilo, Crocodilo” chega às telas nesta quarta-feira (2) com o cantor Shaw Mendes estreando na dublagem, dando voz ao personagem principal do filme. Outro destaque do elenco é Javier Bardem, que interpreta o dono de Lilo. Com direção e produção de Will Speck e Josh Gordon, o filme é inspirado em uma série de livros best-seller do norte-americano Bernard Waber.

Na história, a família Primm, composta pela mãe (Constance Wu), pelo pai (Scoot McNairy) e pelo filho Josh (Winslow Fegley), se muda para Nova York. O menino tem dificuldades para se adaptar à nova escola e fazer amigos. Tudo muda quando ele descobre Lilo (Shaw Mendes), um crocodilo que mora no sótão de sua nova casa.

“Lilo, Lilo Crocodilo” é inspirado em um best-seller americano – Foto: Sony Pictures / Divulgação

Contrariando as expectativas para sua espécie, Lilo adora tomar banho, comer caviar e, principalmente, boa música. Lilo e Josh logo se tornam melhores amigos, mas a vida do crocodilo é ameaçada pelo vizinho, Sr. Grumps (Brett Gelman), que odeia o réptil. Os Primm vão se unir ao dono de Lilo, Hector P. Valenti (Javier Bardem), para mostrar que uma família pode se formar nas circunstâncias mais inesperadas.

A história é inspirada em uma série de livros inédita no Brasil, mas amada por seus leitores cativos nos EUA. Fãs da série, Will Speck e Josh Gordon defendem que o crocodilo representa uma mensagem de amor e aceitação. “Lilo é um ótimo canal para entender que sua melhor versão surge quando você é apoiado incondicionalmente”, declarou Speck à Sony Pictures.

ELENCO

O cantor Shawn Mendes contou à produtora que achou “estranha” a experiência de ver sua voz saindo de um personagem animado, mas ele já declarou que pretende interpretar outros papeis no cinema. “Lilo só quer ter uma família, um lar e se sentir conectado às pessoas, e o amor é a razão pela qual eu canto também – canto quando me sinto confortável, quando me sinto aceito. Eu me relaciono muito com ele”, declarou Mendes.

Na versão dublada, as canções interpretadas pelo cantor não estão no filme, mas ele está presente também na imagem de Lilo, feita em CGI (computação gráfica). “Enquanto eu cantava no estúdio, os animadores filmavam minhas expressões faciais e depois animavam Lilo para fazer expressões semelhantes às que eu estava fazendo”, contou o cantor.

Outro destaque do elenco é o consagrado Javier Bardem. Ele interpreta o mágico Hector P. Valenti, que ganha a vida exibindo as habilidades vocais de Lilo. Na história, ele precisa deixar Lilo para fazer uma viagem, e o crocodilo acaba morando no sótão da casa, com a companhia apenas de suas músicas favoritas.

“Hector P. Valenti foi um papel muito divertido de interpretar por conta das situações divertidas em que ele se envolve, os diálogos, seu jeito de estar dentro e fora do palco”, declarou o ator à Sony Pictures. Com classificação livre, o filme tem duração de 166 minutos.