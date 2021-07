Reprise de ‘Paraíso Tropical’ relembra a força da assinatura de Gilberto Braga

A partir de tramas como “Dancin’ Days” e “Vale Tudo”, o nome de Gilberto Braga virou uma espécie de “grife” para novelas ambientadas em um universo mais sofisticado. Muito hábil na construção de tipos grã-finos e nas idiossincrasias de uma elite enfadonha e ambiciosa, o estilo do autor foi perdendo a eficácia ao longo dos anos.

Formando uma bela dupla com Wagner Moura, o desempenho de Camila Pitanga tirou a novela do lugar-comum – Foto: Divulgação

Porém, antes de dispersar seu apelo popular, a assinatura de Braga deu seu último suspiro de genialidade em “Paraíso Tropical”, trama exibida em 2007 e só agora reprisada pelo canal Viva. Com as ruas de uma decadente Copacabana como pano de fundo, o enredo feito em parceria com Ricardo Linhares recorre à “batida”, mas deliciosa disputa entre irmãs gêmeas. No caso, a boazinha Paula e a maléfica Taís, papéis reservados a Cláudia Abreu, que acabou engravidando pouco antes do início das gravações, deixando as irmãs nas mãos de Alessandra Negrini.

Na trama, Antenor, de Tony Ramos, é um poderoso empresário do ramo hoteleiro que, apesar da frieza, ressente-se da morte de seu único filho. Sem herdeiros, ele enxerga na figura do esforçado Daniel, papel de Fábio Assunção, o nome perfeito para a continuidade de seus negócios. O grande empecilho para que isso se estabeleça é a ambição de Olavo, vilão de Wagner Moura, funcionário que almeja a todo custo a liderança desse império.

Em uma viagem à Bahia para fechar os detalhes de um novo empreendimento, Daniel conhece e se apaixona por Paula. Sem querer, a jovem acaba tornando-se parte do jogo de poder de Olavo. Para piorar, ao seguir para o Rio de Janeiro disposta a decifrar suas raízes familiares, ela acaba ficando frente a frente com Taís, a irmã gêmea idêntica que não sabia existir. Aproveitando-se da boa índole de Paula, os vilões se unem com o objetivo de destruir o casal principal e ficar com a fortuna de Antenor.

Interpretar gêmeas pode ser o sonho ou o terror de qualquer atriz e, nitidamente, Negrini caminhou pela segunda opção. Em uma atuação protocolar, a mocinha e a vilã criadas pela atriz careciam de brilho e força. Com o posto feminino principal em órbita, sobrou mesmo para Camila Pitanga e sua Bebel se tornarem a principal referência quando o assunto é “Paraíso Tropical”.

Com bordões, “timing cômico”, grandes cenas e formando uma bela dupla com Wagner Moura, o desempenho de Camila tirou a novela do lugar-comum e fez o improvável caso de amor de Bebel e Olavo ganhar ares de protagonista.

A novela ainda reservou bons momentos para Vera Holtz e sua Marion, marcou o breve retorno de Renné de Vielmond ao vídeo – na pele da sofrida Ana Luísa, que redescobre o amor nos braços de um homem mais novo –, e ainda viu surgir um promissor casal de mocinhos formado por Mateus e Camila, papéis de Gustavo Leão e Patrícia Werneck, atores que só ficaram na “promessa” mesmo. Carta de amor ao caos e à beleza que regem Copacabana, “Paraíso Tropical” demorou a ser reprisada e merece lugar de destaque na obra de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.