Reprise da faixa das 23h, ‘Verdades Secretas’ tem trama densa e um Emmy no currículo

Novela já tem uma segunda temporada em produção, com estreia prevista para outubro deste ano, no Globoplay

A história gira em torno da menina Arlete, personagem da então estreante Camila Queiroz - Foto: Divulgação

“Verdades Secretas” foi, sem a menor dúvida, um grande acerto da Globo. Produzida em 2015, a novela chegou a conquistar um Emmy, o mais relevante prêmio da televisão mundial. E já tem uma segunda temporada em produção, com estreia prevista para outubro deste ano, no Globoplay. Ou seja, não havia oportunidade melhor para reexibir a trama de Walcyr Carrasco na Globo. Com o ritmo de gravações prejudicado pela pandemia do novo coronavírus e a onda de reprises que se instaurou na emissora, é um excelente tapa-buraco na faixa da linha de shows e, além disso, ainda funciona como uma espécie de aquecimento para a continuação.

A história mescla drama e sedução na discussão de muitos temas pesados. Principalmente os ligados ao submundo do universo fashion descrito pelo autor, regado a prostituição e drogas. Nada tão pesado que não caiba na faixa de horário em que a trama é reprisada e, ao mesmo tempo, bem próximo dos temas nos quais muitas produções do streaming têm apostado. Além disso, “Verdades Secretas” ainda se mostrou um verdadeiro celeiro de talentos e um divisor de águas para muitos atores que já eram velhos conhecidos do público.

A história gira em torno da menina Arlete, personagem da então estreante Camila Queiroz, que em poucos capítulos se torna a exuberante modelo e garota de programa de luxo Angel. Foi na novela que o tal book rosa, assunto considerado tabu no meio da moda, caiu na boca do público. O catálogo traz meninas que dão duro nos testes e nas passarelas, mas ganham dinheiro mesmo se prostituindo para um grupo seleto de ricaços com quem Fany, uma interpretação impecável de Marieta Severo, compartilha os segredos mais macabros.

É nessa vida dupla que a garota acaba se envolvendo com o empresário Alex, papel de Rodrigo Lombardi. Ele, porém, acaba se apaixonando por ela e, para mantê-la por perto, traça um plano assustador: conquistar a mãe de Angel, Carolina, personagem de Drica Moraes, para dividir o mesmo teto com sua amada ninfeta. Um triângulo amoroso que, obviamente, não tem como terminar bem.

Além de Camila Queiroz, outros jovens se tornaram profissionais de peso na emissora a partir dali, como Agatha Moreira e Gabriel Leone, que dão vida à revoltada Giovanna e ao apaixonado Guilherme. Já Grazi Massafera conseguiu se reinventar como atriz ali, depois de 10 anos de uma carreira iniciada com o segundo lugar no “Big Brother Brasil 5”, em 2005.

Na pele da instável Larissa, retratou a dura realidade de uma viciada em crack que chega ao fundo do poço. Se despiu da vaidade, ficou irreconhecível no ar e, com seu esforço, chegou a ser indicada ao prêmio de Melhor Atriz do Emmy, perdendo o prêmio para a alemã Christiane Paul. Porém, tem tudo para impressionar e emocionar novos telespectadores que a reprise tende a conquistar neste ano.