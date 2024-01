Repórter perde diamante de 4 quilates no Globo de Ouro

A repórter do canal E! Entertainment Television, Keltie Knight, passou por uma situação inusitada enquanto trabalhava na cobertura do Globo de Ouro, que aconteceu no domingo, 7. Ela afirma ter perdido a pedra do diamante do anel durante a premiaçao. Apesar do susto, ela fez um vídeo bem humorado em suas redes sociais para relatar a situação.

“Gente, emergência no Golden Globes: se você é uma celebridade e vir um diamante de quatro quilates no tapete vermelho, por favor, devolva para a Keltie Knight, do E!, porque sumiu. E… é de verdade”, disse.

A repórter ainda afirmou que lembra de ver o diamante após se maquiar, mas, depois, não se lembra de ter visto no anel. Ainda segundo ela, a pedra preciosa ainda não foi encontrada.

Keltie postou uma foto do momento em que foi flagrada no tapete vermelho – procurando a pedra preciosa.