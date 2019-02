Repórter da Globo critica Léo Lins por piada com voo da Chapecoense

O repórter da Globo Pedro Rocha, que é filho do apresentador Fernando Rocha, publicou um desabafo em seu Instagram na última quarta-feira, 6, e criticou uma piada feita pelo humorista Léo Lins, do The Noite, do SBT, envolvendo as vítimas do desastre aéreo da Chapecoense.

“Tava vendo aqui, o Léo Lins fez no show dele uma piada, brincando – se é que isso é uma brincadeira – com o jogador Daniel assassinado em Curitiba em 2018, que morreu, dizendo que ‘pelo menos ele morreu comendo coisa boa, diferente dos jogadores da Chapecoense que morreram comendo comida de avião.'”

Em 2016, pouco antes da disputa da final da Copa Sul-Americana na Colômbia, um avião com a delegação da Chapecoense caiu, matando 77 pessoas entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas e tripulação. Apenas seis pessoas sobreviveram.

“Só de falar isso, dá um mal no estômago. E no show as pessoas fazem ‘uau’, porque ninguém acha graça nisso, sobretudo pra cá, a cidade, que vive esse drama há tanto tempo”, continuou o jornalista.