Renato Aragão retorna à carreira de ator com musical ‘O Adorável Trapalhão’

Renato Aragão anunciou o retorno de sua carreira de ator nesta terça-feira, 12. O artista, que deixou a Globo há quatro anos, revelou que irá protagonizar um musical.

A peça O Adorável Trapalhão será baseada em sua história de vida e trajetória profissional. A produção tem estreia prevista para 2024.

No perfil oficial do musical, a equipe de Didi anunciou a abertura da audição para selecionar o elenco e deu detalhes da história:

“O maior palhaço do Brasil terá a sua história contada nos palcos em formato musical. Adorável Trapalhão, O Musical celebra Renato Aragão com o melhor do humor brasileiro regado de muito talento e trapalhadas. Desde a sua infância e adolescência no Ceará, passando pela mudança para o Rio de Janeiro, onde conquistou todo o país como Didi”, o musical contará também o sucesso estrondoso do inesquecível quarteto, Os Trapalhões”.

Em live do Instagram, Lilian, mulher de Didi, revelou: “Nós estamos começando com as audições em São Paulo. Vamos fazer o musical O Adorável Trapalhão no primeiro semestre do ano que vem. Estão abertas as inscrições para as audições. Pode vir gente do Brasil inteiro”.