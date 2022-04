Renato Aragão diz que quer fazer novos filmes com Dedé Santana

Neste sábado, 2, Manfried Sant’Anna – mais conhecido como Dedé Santana – participou do Programa Raul Gil, no SBT, e recebeu uma mensagem do seu colega Renato Aragão, de quem foi parceiro por muitos anos no grupo Os Trapalhões.

No vídeo , o humorista falou sobre a vontade de retomar os trabalhos juntos após a pandemia. “Dedé, quando essa coisa passar no mundo tudo, essa coisa horrível que a gente não pode sair de casa, eu quero começar tudo de novo com você, nossos filmes e tudo o mais”, disse o intérprete de Didi Mocó.

Ao final, Renato ainda disse para Dedé “arrasar, no bom sentido”.