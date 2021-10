Renata Vasconcellos revela curiosidades sobre os bastidores do Jornal Nacional

09 out 2021 às 13:00 • Última atualização 09 out 2021 às 15:31

Quem nunca se perguntou o que Renata Vasconcellos e William Bonner conversam durante a música de abertura do Jornal Nacional? E se bater aquela vontade de ir no banheiro, dá tempo? O perfil oficial do telejornal no Instagram fez uma interação com os seguidores fazendo perguntas para os âncoras.

A jornalista, presente na bancada do JN desde 2014, contou que, enquanto o público ouve a tradicional vinheta de abertura, ela e seu parceiro não têm tempo de conversar, apenas de afinar algum detalhe.

“Na abertura a gente está superconcentrado, normalmente a gente não conversa. No máximo ‘eu começo’, ‘você começa’, ’10 segundos’, ‘bom jornal'”, respondeu Vasconcellos.

Willian Bonner disse que, às vezes, eles comentam sobre alguma notícia que está naquela edição.

Questionada se consegue beber água e ir ao banheiro durante a apresentação do programa, ela contou que toma água o tempo todo, mas ir ao banheiro, só se for uma “emergência grande”.

Renata também contou o que espera para o JN daqui há dez anos: “Relevante, fundamental e levando jornalismo profissional a cada cidadão brasileiro”.

Desde junho, a Globo está em uma campanha para se aproximar do público, abrindo os bastidores dos jornalistas. O Instagram oficial do Jornal Nacional foi criado em agosto e já soma mais de 97 mil seguidores.