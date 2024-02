‘Renascer’: atriz de Buba compartilha foto da infância antes da transição

A atriz Gabriela Medeiros, 22 anos, mulher trans que interpreta a personagem Buba na novela Renascer, da Rede Globo, compartilhou em suas redes sociais uma foto da infância, antes de sua transição de gênero. Buba vive um romance com José Venâncio na trama. A personagem, que originalmente era hermafrodita, levou mudanças do autor Bruno Luperi, para “dialogar com o tempo” atual.

A atriz também é poeta e desenhista, como contou ao Gshow, e, coincidentemente, também prestou vestibular para psicologia, profissão de Buba na novela. Ainda na entrevista, ela revelou que sua principal inspiração para a personagem é “ela mesma”.

“A Buba respinga em minhas vivências pessoais”, comentou. “As cenas são reais e muitas meninas trans passam pelo que a Buba passa, principalmente quando recai em uma camada afetiva amorosa”, disse na entrevista.

Gabriela conversa abertamente sobre seu processo de aceitação, e já chegou a postar outra foto sua durante a infância, com a legenda: “Curar a sua criança interior potencializa o seu eu adulto”, diz, e finaliza com a mensagem: “quando eu crescer, irei me tornar uma borboleta”.