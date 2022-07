‘Renaissance’, novo disco de Beyoncé, vaza na Europa antes de seu lançamento

Com lançamento anunciado para sexta-feira, 29, o novo álbum de Beyoncé, Renaissance, vazou na internet, segundo fãs da cantora em postagens nas redes sociais.

Admiradores compartilharam fotos do álbum sendo vendido em lojas na França antes do lançamento. A cantora, que não divulgava um álbum solo de músicas inéditas desde Lemonade, há seis anos, não deu muitos detalhes sobre o novo trabalho. A especulação era grande, inclusive sobre participações de outros artistas.

Com o selo vazado na rede, já é possível perceber que além da participação de Grace Jones, já anunciada, também colaboram nas faixas nomes como Jay-Z, Drake, Kanye West e Pharrell Williams.

O primeiro single, Break My Soul, está entre as canções mais ouvidas nos Estados Unidos. O novo disco de Beyoncé rompe um hiato de Grace Jones, afastada dos estúdios desde 2008, quando lançou seu último disco, Hurricane.

Assim que surgiram as primeiras notícias de que Renaissance já havia sido compartilhado, Beyoncé pediu aos fãs que não divulgassem seu conteúdo e teve apoio de parte deles.

Músicas divulgadas

Na quarta-feira, 20, a cantora divulgou as faixas do novo CD e deixou os fãs ainda mais animados para o seu lançamento. Renaissance terá 16 músicas e uma delas, Break My Soul, já foi lançada com sucesso atingindo o top 10 da Billboard.