Remake de ‘Renascer’ reforça a capacidade de Benedito Ruy Barbosa interpretar o Brasil profundo

Fiel aos méritos do avô, Luperi é mais funcional do que criativo no posto de autor, ao adaptar o texto da produção

“Renascer” retorna impecável, mostrando que Benedito entende o Brasil profundo, com estética regionalista e sentimentos universais - Foto: Divulgação

A relação da Globo com o autor Benedito Ruy Barbosa sempre foi de altos e baixos. No início dos anos 1990, descontente com a falta de ousadia da emissora, que não o deixava desenvolver produções mais inovadoras para a antiga faixa das oito, ele decidiu deixar a Globo e assinar com a extinta Manchete, onde finalmente realizou a clássica “Pantanal” – oferecida exaustivamente aos executivos da antiga emissora. De volta à Globo com status de astro, pôde usufruir de liberdade artística e orçamento robusto para desenvolver “Renascer”, de 1993.

Na mesma década, ele ainda escreveria outros dois grandes êxitos: “O Rei do Gado” e “Terra Nostra”. Em comum, a tríade noventista teve bastidores tensos, com afastamento de atores e atrasos na produção. Em 2002, com a saúde debilitada e muita pressão pela audiência, Benedito chegou a ser substi tuído por Walcyr Carrasco em “Esperança”, em um movimento que acabou por azedar de vez a relação entre novelista e emissora. Ele só sairia da geladeira em 2016, com “Velho Chico”, mas nesse meio-tempo Benedito continuou a figurar na Globo por conta de novas versões de obra suas, como “Cabocla”, “Sinhá Moça”, “Paraíso” e “Meu Pedacinho de Chão”, exibidas em 2004, 2006, 2009 e 2013, respectivamente.

A verdade é que a emissora sabe do potencial popular das histórias de Benedito. Tanto que encomendou a Bruno Luperi, neto do novelista, a segunda versão de “Pantanal” para colocar a audiência da faixa das nove nos trilhos após o período da pandemia. Agora, repetindo a fórmula, o mesmo Luperi assina o remake da rústica e épica “Renascer”.

. Porém, mostra talento ao utilizar liberdades poéticas para atualizar a trama e corrigir alguns erros de percurso que passaram despercebidos em 1993 e seriam duramente criticados nos atuais tribunais virtuais, como a origem das terras do protagonista José Inocêncio, papel dividido por Humberto Carrão e Marcos Palmeira. Na versão atual, a personagem inédita Cândida, em uma participação especialíssima de Maria Fernanda Cândido, é a porta de entrada para o surgimento do Coronelzinho.

Sem apelar tanto para a exposição de corpos femininos ou romantização de diversos tipos de violência, algo bem comum no horário das oito durante os anos 1990, “Renascer” ressurge um tanto mais limpa, sem a verve poética imposta por Luiz Fernando Carvalho na condução das cenas. Embora seja um dos trabalhos de direção mais primorosos da teledramaturgia brasileira, utilizar o mesmo tom poderia soar anacrônico. Por isso, a direção sensível e funcional de Gustavo Fernandez transporta bem o lirismo da trama aos olhos do agora, destacando a primeira fase da história assim como foi no passado. Com elenco bem selecionado e dirigido, direção de arte impecável e a presença do fotógrafo e cineasta Walter Carvalho, o mesmo responsável pela iluminação de cenas do folhetim original, na direção geral, “Renascer” retorna impecável, mostrando que Benedito entende o Brasil profundo, com estética regionalista e sentimentos universais.

“Renascer” – Globo – de segunda a sábado, às 21h.