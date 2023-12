Remake de ‘Renascer’: Globo divulga foto da nova versão de cena histórica da novela

Quem assistiu à primeira versão da novela Renascer sabe que a cena em que José Inocêncio, ainda jovem, finca uma facão aos pés de um jequitibá-rei tem importância fundamental na trama criada por Benedito Ruy Barbosa – e que ela vai repercutir até o último capítulo.

No remake de Renascer previsto para estrear em 22 de janeiro na TV Globo, que terá adaptação de Bruno Luperi, neto de Barbosa, a cena continuará a existir. E já foi gravada.

Uma foto divulgada nesta sexta-feira, 8, pela emissora mostra o ator Humberto Carrão, que interpretará José Inocêncio na primeira fase da novela, repetindo o ato feito pelo ator Leonardo Vieira há mais de 20 anos.

De acordo com comunicado distribuído pela emissora, a cena foi gravada no Parque Estadual dos Três Picos, em Cachoeira de Macacu, município do Rio de Janeiro. A direção ficou a cargo de Gustavo Fernandez, responsável pela direção artística da novela.

Além de Carrão, ainda estarão no elenco de Renascer nomes como Marcos Palmeira, que fará o José Inocêncio na segunda fase, Marcelo Merllo Jr., Juliana Paes, Juan Paiva, Antônio Calloni, Thereza Fonseca, Vladimir Brichta, Irandhir Santos, Enrique Diaz, Sophie Charlotte, Maria Fernanda Cândido, Almir Sater, Gabriel Sater, Rodrido Simas e Xamã.