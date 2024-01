Remake de ‘Renascer’ estreia com trama atualizada, mas sem nenhuma alteração na essência

Certas histórias seguem imutáveis, atravessando décadas. A trama de “Renascer”, que retorna ao ar a partir do próximo dia 22, carrega temas familiares e populares que seguem vivos 30 anos depois no imaginário do público. Ao adaptar um clássico da teledramaturgia brasileira criado por Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi retoma a saga de José Inocêncio com apenas algumas adaptações contemporâneas, respeitando boa parte do enredo assinado por seu avô no início da década de 1990. “Mexer em um clássico da teledramaturgia brasileira é como escalar um time para a seleção brasileira e todos reclamam do técnico da seleção. ‘Pantanal’ e ‘Renascer’ foram as duas obras-primas do meu avô e me limito ao meu lugar. Minha proposta não é recriar. Sou um cara que respeita o trabalho que me precede. Não estou aqui para reinventar a roda. ‘Renascer’ foi transformado em 30 anos, mas minha função é parecer que nada foi feito”, defende Luperi.

O enredo de “Renascer” conta a trajetória de José Inocêncio, que será vivido por Humberto Carrão na juventude e, na segunda fase, por Marcos Palmeira. Homem obstinado e destemido, ele carrega consigo a coragem e a vontade de se tornar alguém na vida. Não demora muito para se tornar uma figura mítica e o fazendeiro mais bem-sucedido da região por seus êxitos como produtor de cacau nos arredores de Ilhéus, no Sul da Bahia. “Eu e Marquinhos temos uma relação antiga. O José Inocêncio no final da primeira fase se parece menos com o do início. É estranho fazer 13 capítulos e não resolver os conflitos”, explica Carrão. À medida que começa os primeiros passos para se estabelecer como produtor de cacau, José Inocêncio conquista o respeito e admiração dos moradores da região. E o amor à primeira vista surge quando ele e Maria Santa, papel de Duda Santos, se veem pela primeira vez. “Vamos trazer novas camadas. Não vamos fazer de novo aquela história. É um texto rico e com muito subtexto. Nada é jogado fora”, valoriza Palmeira, que esteve na versão original como João Pedro, o filho caçula do protagonista.

Com a morte de Maria Santa após dar à luz João Pedro, que será interpretado por Juan Paiva no remake, José Inocêncio perde a alegria de viver. Dos quatro filhos, o caçula é o único que nunca saiu da fazenda e não tem formação profissional. Os demais foram estudar na capital ainda jovens e repletos de oportunidades às custas do dinheiro do pai, que desde sempre arcou com todas as despesas. A situação começa a mudar quando João Pedro conhece Mariana, de Theresa Fonseca. A chegada da jovem misteriosa à fazenda dará início a mais um conflito entre pai e filho, que se apaixonam pela mesma mulher. “João Pedro é um cara de força, de vitalidade, suor e pé na terra. Apesar de todo embate, há muito respeito pelo pai. Acho que ele vive em busca desse afeto”, aponta Juan Paiva.

As gravações iniciaram em outubro do ano passado em Ilhéus, na Bahia, região onde a história é ambientada nas duas fases. Agora, os trabalhos seguem nos Estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro. Com um olhar renovado para seus personagens e tramas, a nova novela das nove segue com seus mistérios, dramas, amores, vingança e lendas. “Fiquei impressionado como é a novela da vida de muitas pessoas. Não vi e nem trabalhei na primeira versão. Mas meu primeiro trabalho foi como assistente do Luiz Fernando Carvalho (diretor da obra original) no filme ‘Lavoura Arcaica’, que para mim foi uma faculdade de cinema. Achei simbólico. Vamos fazer uma nova versão e mostrar uma nova realidade econômica”, ressalta Gustavo Fernandez, que está à frente da direção artística.

“Renascer” – Globo – Estreia dia 22 de janeiro.

Gente que chega na segunda versão

Assim como na primeira versão, o remake de “Renascer” também trará novos nomes em papéis importantes. Duda Santos, que estreou nas novelas em “Travessia”, irá viver a inocente Maria Santa, que originalmente foi interpretada por Patrícia França, logo no início da carreira. “Fiquei animada em contar a história dessa personagem. A Maria Santa é muito viva na memória dos meus familiares. Acho que é uma personagem que fala de amor”, vibra Duda.

Enquanto isso, a misteriosa Mariana será encarnada por Theresa Fonseca, que chamou a atenção do público em “Mar do Sertão”. No início da década de 1990, a personagem foi vivida por Adriana Esteves, que foi alvo de severas críticas por parte dos telespectadores. “É a novela favorita da minha família. Meu tio já viu seis vezes no Globoplay (risos). Quando eu falei que faria a Mariana, eles acharam que era mentira. Está sendo especial contar essa história e contracenar com esse elenco”, conta Theresa.

Quem é quem?

Núcleo família Inocêncio

De origem desconhecida, sem posses e sozinho no mundo, José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) chega ao Sul da Bahia com 25 anos, munido somente de coragem, um facão e um diabinho dentro de uma garrafa, que fecha seu corpo e o protege das tocaias. Depois de ter a pele arrancada e ficar entre a vida e a morte, acaba assumindo as terras de uma viúva do cacau e ali começa uma revolução na maneira de se plantar o fruto. Algum tempo depois, conhece seu grande amor, Maria Santa (Duda Santos), com quem tem quatro filhos: José Augusto (Renan Monteiro), José Bento (Marcello Melo Jr), José Venâncio (Rodrigo Simas) e João Pedro (Juan Paiva), o único que não teve a oportunidade de conviver com a mãe, que morre ao dar à luz. A morte da esposa, arranca a alegria do peito de José Inocêncio, que encrua para a vida, guardando especial rancor de seu filho caçula. Afilhado de Morena (Uiliana Lina/Ana Cecilia Costa) e Deocleciano (Adanilo/Jackson Antunes), João Pedro é também o grande amigo de Zinha (Samantha Jones). Além de carregar a culpa pela morte da mãe, João terá de lutar contra o amor que sente por Mariana (Theresa Fonseca), quando a jovem escolher ficar com seu pai, José Inocêncio.

Núcleo coronel Belarmino

Influente e poderoso, Coronel Belarmino (Antonio Calloni) fez fama e fortuna nos tempos áureos do cacau abusando da violência. Com o avanço da vassoura-de-bruxa nas roças de cacau, perde muito dinheiro. A chegada do jovem José Inocêncio desperta a inveja e ódio do Coronel, conhecido por armar tocaias para se livrar de seus desafetos. Casado com Nena (Quitéria Kelly) é avô de Mariana (Theresa Fonseca), que não chega a conviver com ele, mas é quem terá a missão de anos mais tarde se aproximar do antigo rival para vingar o avô. Belarmino também cria inimizade com Cândida (Maria Fernanda Cândido). Mulher honesta e gentil, a viúva se vê às voltas com os negócios do falecido e com a ganância de Coronéis como Belarmino e Firmino (Enrique Diaz), que insistem em tomar posse das terras afirmando que o marido lhe devia dinheiro. Coronel Firmino fez fortuna atuando como intermediário da compra e venda do cacau na região e, mais tarde, como agiota. Ardiloso, não deixa transparecer suas reais pretensões. O filho, Egídio (Vladimir Brichta), assumirá os negócios depois que Firmino é morto num ajuste de contas que jamais foi esclarecido.??

Núcleo Casa da Jacutinga

Dona da casa de prostituição, Jacutinga (Juliana Paes) é uma mulher de grande força e sabedoria. Acolhedora, torna-se uma segunda mãe para Maria Santa quando a jovem é abandona à sua porta pelos pais. É ela quem promove o casamento de Maria Santa e José Inocêncio e realiza o parto dos quatro filhos do casal. Jacutinga tem um carinho especial por Norberto (Matheus Nachtergaele) até o dia que vai embora para nunca mais voltar.?

Núcleo da Fazenda Egídio

Filho único e herdeiro do pai, Coronel Firmino (Enrique Diaz), Egídio (Vladimir Brichta) se fez um Coronel temido e influente na região. Casado com Dona Patroa (Camila Morgado) e pai de Sandra, herdou também do pai a rivalidade com José Inocêncio. Inimigo declarado do homem que o pai no passado mandou despelar vivo, o fazendeiro é uma espécie de atravessador que vive da compra e venda do cacau de produtores da região. Tião Galinha (Irandhir Santos) é acolhido na fazenda do Coronel Egídio, de quem vira empregado e por quem é sumariamente explorado. Ali na fazenda ganha o apelido de Tião Galinha, por andar com uma galinha embaixo dos braços para cima e para baixo na intenção de proteger aquela que irá chocar o ovo que lhe dará um diabinho igual ao de José Inocêncio.

Núcleo Rio de Janeiro

Mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas), Eliana (Sophie Charlotte) é sofisticada e sedutora. Modelo de sucesso e um tanto paranoica, abriu mão da carreira para viver ao lado do marido no Rio de Janeiro. Nunca teve vocação nem vontade para a maternidade, enquanto o sonho de Venâncio era dar um neto ao seu pai. Eliana não vai aceitar a separação amigavelmente nem perder o marido para Buba (Gabriela Medeiros), que se apaixona por José Venâncio e sonha em formar uma família com ele e ser mãe. Mas o preconceito por ser uma mulher trans acaba sendo um grande obstáculo para o casal.?Quem irá gostar da crise entre José Venâncio e Eliana é Eriberto (Pedro Neschling). Melhor amigo e sócio de José Venâncio na agência de publicidade no Rio de Janeiro, é um profissional talentoso, porém invejoso. Ao saber que Eliana e o sócio não vivem uma boa fase, ele aproveita a situação para se aproximar da modelo.