Remake de ‘O Astro’ completa uma década de exibição

A história por trás da primeira versão de “O Astro”, de 1977, é cercada de êxitos. Desde a comoção pública provocada pela trama carregada de misticismo à boa repercussão entre os militares – que naquela altura estavam no poder –, a novela revelou-se o maior sucesso da carreira de Janete Clair, autora de folhetins do quilate de “Irmãos Coragem” “Selva de Pedra” e “Pecado Capital”. À época, logo depois do último capítulo, o escritor Carlos Drummond de Andrade escreveu em sua coluna no “Jornal do Brasil”: “Agora que ‘O Astro’ acabou, vamos cuidar da vida, que o Brasil está lá fora esperando”. Foi com todo esse histórico que, em 2011, a Globo decidiu revisitar a trama como parte das comemorações dos 60 anos da televisão no Brasil e a retomada de um antigo projeto de voltar a produzir novelas às 23h.

No remake, exibido em 2011, Rodrigo Lombardi interpretou o carismático e sedutor Herculano Quintanilha, que fez par romântico com Amanda (Carolina Ferraz) – Foto: Divulgação

No comando da produção, Alcides Nogueira e Geraldo Carneiro no texto e o saudoso Roberto Talma na direção. “Janete conseguiu contar uma história sobre poder em um contexto carregado de censura. Logo que a gente começou a atualizar a novela, vimos que estávamos diante de uma obra muito valiosa e a grande responsabilidade que era estar no projeto”, valoriza Alcides.

Para se adequar ao projeto de macrossérie, a história de 186 capítulos originais foi condensada em apenas 60. A base da produção foi a mesmíssima saga de ascensão política de José López Rega, ministro do Bem-estar Social da Argentina na Era Peronista, que ficou conhecido como “El Brujo”, e exerceu forte influência na administração do país. Em “O Astro”, a busca incessante pelo poder é o que move Herculano Quintanilha, de Rodrigo Lombardi.

“Herculano é um papel muito emblemático, um herói errante. Reviver um personagem tão bem feito pelo (Francisco) Cuoco mexeu muito comigo”, relembra Rodrigo. Na história, o protagonista é um sujeito que vive de pequenos golpes e sonha em sair da pequena cidade de Bom Jesus do Rio Claro. O desejo tem a chance de se tornar realidade quando ele e seu parceiro de falcatruas Neco, de Humberto Martins, arquitetam um plano para desviar os donativos para a reforma da igreja local. Porém, no dia da fuga com o dinheiro arrecadado, Neco passa a perna no parceiro, que acaba preso e condenado.

É na cadeia que Herculano vê seu destino mudar ao conhecer Ferragus, de Francisco Cuoco. “O personagem funciona como uma espécie de mestre. Ele ensina todos os truques e magias para o Herculano. Foi como se eu passasse o bastão para o Rodrigo”, destaca Cuoco, sem esconder a emoção que sentiu ao retornar ao enredo com um personagem pensado especialmente para ele. A partir deste encontro, surge o Professor Astro, personagem inventado por Herculano para se apresentar na casa de shows Kosmos.

Com seu turbante enfeitado por uma falsa ametista, ele brinca com ilusionismo e telepatia. Em uma de suas apresentações, seu olhar cruza o da ricaça Amanda, de Carolina Ferraz, em seu último papel realmente relevante dentro da Globo, de onde saiu em 2017. “Eles se apaixonam, mas ela faz parte de um plano maior dele. É uma história de amor entre pessoas de universos bem diferentes”, explica Carolina, hoje apresentadora do “Domingo Espetacular”, da Record.

Além de namorar a responsável pela Construtora Mello Assunção, Herculano acaba conquistando a amizade de Márcio Hayalla, de Thiago Fragoso, filho da instável Clô e do poderoso Salomão Hayalla, par formado por Regina Duarte e Daniel Filho. É a partir desta relação que o Astro começa a influenciar de maneira intensa os negócios do Grupo Hayalla, que integra uma rede de supermercados e outros negócios lucrativos. ”A relação entre pai e filho é muito complicada, pois o Márcio é desapegado, e não quer assumir as empresas do grupo”, resume Fragoso.

Além disso, no meio da história, pai e filho acabam se apaixonando pela mesma mulher, a bela Lili, de Alinne Moraes. Enquanto Salomão nutre uma paixão platônica pela moça, ela vive com Márcio uma grande história de amor. “Apesar de ter o sonho de mudar de vida, Lili não é uma interesseira. É a mocinha despachada e forte que toda atriz sonha em interpretar”, ressalta Alinne.

Com elenco bem escalado e bons desempenhos de nomes como Humberto Martins, Marco Ricca e Fernanda Rodrigues, entre outros, o “remake” de “O Astro” pode não ter feito o mesmo “barulho” da versão original, mas obteve repercussão suficiente para garantir uma sobrevida à faixa de teledramaturgia das 23h que, entre altos e baixos, ficou na grade da emissora até 2018.