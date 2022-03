Reinaldo Gottino tem mal súbito e é internado em SP

O apresentador Reinaldo Gottino teve um mal súbito nesta quarta-feira, 23, e precisou ser levado às pressas ao hospital. O incidente ocorreu momentos antes do jornalista de 44 anos entrar ao ar no Balanço Geral SP, programa que apresenta na Record TV.

Por volta das 11h, Gottino começou a sentir dores no peito, e logo foi encaminhado ao Hospital Moriah, em Moema, na zona sul de São Paulo. Willian Leite e Renato Lombardi substituíram o apresentador.

De acordo com nota emitida pelo hospital em que o jornalista foi internado, o estado de saúde de Gottino é bom e estável, e ele está passando por uma série de exames para avaliar a causa do mal súbito.

A Record TV confirmou que não há previsão de volta do apresentador: “Reinaldo Gottino está com quadro estável no Hospital Moriah, em São Paulo. Os médicos resolveram, por precaução, internar o apresentador para fazer exames complementares. Ainda não há previsão de alta”.

No Balanço Geral SP, os apresentadores comentaram o incidente com Gottino e afirmaram que “não aconteceu nada demais”.