Cultura ‘Regra foi seguida’, diz Xande de Pilares ao explicar por que ‘ignorou’ Beatriz no ‘BBB 24’

Xande de Pilares gravou um vídeo para se pronunciar sobre as críticas recebidas por supostamente ignorar a participante Beatriz durante um show no BBB 24 na noite de sábado, 24. Ele afirmou que seguiu uma regra da produção e prometeu abraçá-la após sua saída do confinamento.

O momento que chamou atenção ocorreu enquanto ele cantava a música Tá Escrito. Bia colocou-se bem em frente ao palco e cantou e pulou efusivamente, sem que Xande lhe desse muita atenção.

Em outro momento, a vendedora chegou a se ajoelhar e chorar por conta da presença do artista. Mais tarde, Giovanna criticou o comportamento de Beatriz. “Todo mundo ficou no maior climão ali na festa. O Xande ficou voltando para trás o tempo todo, porque ele sabe que não pode, ela sabe que não pode. Isso tá na regra, não é novidade para ninguém não”, disse.

No dia seguinte à apresentação, Xande se pronunciou em vídeo: “Tinha uma regra para ser seguida, foi seguida. Quando a Bia sair vou dar um abraço nela da maneira que acho que ela tem que receber. Rede social é assim: quem gosta de você fala bem, quem não gosta, fala mal. Não dá importância para comentários de redes sociais, se não você vai parar de viver. Se Jesus não agradou todo mundo, quem sou eu para tentar?”

O perfil gerenciado pela equipe da participante fora da casa comentou a declaração de Xande de Pilares: “Vocês tem ideia disso? A Bia vai ficar muito feliz e grata ao receber todo esse carinho vindo de um dos seus cantores favoritos. Muito obrigado pelo o carinho com a nossa menina”.