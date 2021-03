Reginaldo Faria desmente fake news sobre não ter se vacinado contra covid-19

O ator Reginaldo Faria, 83, publicou um vídeo em suas redes sociais desmentindo a fake news que circulou na terça-feira, 23, de que ele teria se recusado a tomar a vacina contra covid-19 e, por isso, a Globo o teria tirado da próxima novela das 21h, Um Lugar ao Sol.

“Oi gente, que confusão é essa? Eu já fui vacinado, já fiz as duas vacinas. Não tem problema nenhum”, começou Reginaldo, que também esclareceu porque saiu da novela. “Eu só saí do personagem porque a Globo quis me poupar. A novela tinha sido antecipada, o lançamento tinha sido antecipado. A quantidade de capítulos era imensa para ser gravada e eu com a idade que tenho talvez não conseguisse, não desse conta.”

Segundo o ator, a emissora estava preocupada com a sua saúde. “E também por uma questão de saúde a Globo achou necessário que eu saísse do personagem. Nós concordamos, e eu saí do personagem e vou entrar em um outro mais para o final da novela. Vou fazer par com Marieta Severo. Quer coisa melhor?”, brincou ele.

Com bom humor, Faria afirmou que não é negacionista e mostrou o comprovante de vacinação. “Aliás estou me sentindo muito feliz porque eu estava aqui numa monotonia desgraçada e agora eu tenho que responder a vocês todos, com muito carinho e muito respeito porque eu não sou um negacionista. Olha aqui, gente, a prova da vacina.”

A atriz e produtora Andre´a Mattar publicou o vídeo do ator recebendo a segunda dose da vacina. “Conheço muito o Reginaldo Faria! Trabalho com ele! Essa história que ele não tomou vacina é mentira! Aqui está a prova! Ele tomando a 2ª dose!”, escreveu na legenda.