Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes apresentarão cerimônia do Oscar 2022

Três mulheres estarão à frente da apresentação da cerimônia do Oscar 2022. As atrizes e comediantes Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes serão as anfitriãs da maior festa do cinema, que acontece no dia 27 de março, em Los Angeles (EUA).

A presença das três marca o retorno, depois de quatro anos, da tradição da presença de apresentadores na cerimônia. Esta será a primeira vez que um trio de mulheres vai comandar a festa, além de também ser a primeira vez de cada uma delas apresentando o evento.

“O espetáculo deste ano tem tudo a ver com unir os amantes do cinema. É oportuno termos alinhado três das mulheres mais dinâmicas e hilariantes com estilos cômicos muito diferentes”, disse Will Packer, produtor da festa do Oscar.

Regina Hall é uma atriz premiada e também produtora. Um de seus personagens mais famosos no Brasil é Brenda Meeks na paródia de terror “Todo Mundo em Pânico”. Recentemente ela esteve na série “Nove Desconhecidos” da Amazon Prime. Amy Schumer é comediante, atriz, escritora, produtora e diretora vencedora dos prêmios Emmy, Peabody and Critics Choice. Já Wanda Sykes é escritora, comediante, atriz e produtora também vencedora do Emmy. Um de seus trabalhos, “Wanda Sykes: Not Normal”, pode ser visto na Netflix.

Além do retorno de apresentadores, a 94ª cerimônia do Oscar voltará à sua antiga casa, o Dolby Theatre.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os indicados para a maior premiação do cinema no último dia 8. “Ataque dos Cães”, disponível na Netflix liderou o número de indicações, totalizando 12, entre elas, Melhor Filme, Melhor Ator, com Benedict Cumberbatch, Melhor Atriz Coadjuvante, com Kirsten Dunst, Melhor Ator Coadjuvante com Jesse Plemons e Kodi Smit-McPhee, e Melhor Direção, pelo trabalho de Jane Campion. “Duna” veio em seguida, com 10, e “Belfast” e “Amor, Sublime Amor”, logo atrás, com sete cada um.