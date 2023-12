Regina Casé encerra contrato fixo com a Globo depois de 40 anos

A atriz Regina Casé, que atualmente está no ar como Zoé na novela Todas as Flores, encerrou contrato com a Rede Globo após 40 anos de casa. Com o fim do contrato, Regina se junta a outros artistas que também foram desligados da empresa como Paolla Oliveira, Isabelle Drummond, Marcelo Adnet e Vanessa Giácomo.

“Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro e fora da emissora, quanto em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. Encaro com muita naturalidade cada um desses momentos”, disse a atriz em comunicado enviado à imprensa.

Ainda de acordo com a atriz, o fim do contrato com a emissora não significa que ela vai deixar de fazer trabalhos na empresa. “Houve uma mudança no modelo de contrato da Globo, mas é como se não houvesse, porque continuo trabalhando aqui, e fora. Fechamos o ano com um sucesso estrondoso da Zoé em Todas as Flores, e com a volta de Dona Lurdes, que de tão querida, seguiu a vida, de uma novela para um filme, que será lançado ano que vem no cinema e em todas plataformas da Globo”, continua a atriz.

“Também, começo 2024 com dois novos projetos já programados na própria TV Globo. Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes já com data marcada pra rodar. É a vida sendo vida, e que a vida, vida seja”, anunciou.

Procurada, a Globo também admitiu que o fim do contrato com a atriz é apenas uma mudança na forma de contratação de seus artistas. “Regina seguirá a parceria com a emissora seguindo um novo modelo de contrato. Ela, inclusive, já tem trabalhos com a casa em 2024”, disse a emissora.