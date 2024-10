Regiane Alves revive os desafios e parcerias como a doce Belinha, em ‘Cabocla’

Certos trabalhos ficam marcados na vida dos atores. Não só pela relevância profissional, mas também pelos laços construídos nos bastidores. Para Regiane Alves, “Cabocla”, exibida originalmente em 2004 e atualmente reprisada na faixa “Edição Especial” das tardes da Globo, é um desses projetos. Na trama, ela deu vida à delicada Belinha, uma jovem apaixonada que luta para viver seu amor com Neco, personagem de Danton Mello, filho de um grande inimigo de seu pai, Coronel Boanerges, interpretado por Tony Ramos.

Regiane encarou o desafio de viver Belinha logo após dar vida à polêmica Dóris, de “Mulheres Apaixonadas”, garota que chocou o público por sua frieza e falta de respeito com os avós. Belinha, por outro lado, era uma moça doce e sonhadora, que buscava seu lugar no mundo. Na história, ela é uma moça que volta para o interior após estudar fora e se apaixona por Neco, herdeiro de Justino, papel de Mauro Mendonça, o maior rival de Boanerges. Para a atriz, um dos principais desafios foi construir justamente essa delicadeza de sua personagem.

Apesar do intenso trabalho, Regiane guarda diversas memórias divertidas das gravações. Uma das cenas que ela recorda com mais carinho aconteceu durante o casamento dos protagonistas Zuca e Luís Jerônimo, interpretados por Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira, com a participação de John Herbert como o padre. “Ele errava o nome do Luís Jerônimo toda hora. Falava vários, menos o correto. Outro dia, alguém colocou essa cena na internet. Mas eu ri tanto, porque todo mundo ria na época! Ele foi ficando nervoso e, quando finalmente acertava, a gente não conseguia fazer a cena”, conta.

Rever “Cabocla” agora, duas décadas depois, é motivo de alegria para Regiane, que considera a trama uma das mais especiais de sua carreira. “Até hoje, temos um grupo de rede social em que conversamos, trocamos informações, comentamos assuntos. Em tudo relacionado a esse trabalho, a minha sensação sempre vai ser a de nostalgia, de um dos melhores momentos da minha vida, da minha carreira. É a sensação de poder rever um momento bom e eu tenho muito carinho por todo mundo envolvido”, conclui.

