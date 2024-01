Reforma do Teatro Municipal ‘Manoel Lyra’ deve terminar no primeiro semestre

Melhorias incluem troca do telhado, remodelação da fachada, ampliação do hall e reforma da Secretaria

A Prefeitura de Santa Bárbara divulgou atualizações sobre a reforma do Teatro Municipal “Manoel Lyra”, que conta com o investimento de mais de R$ 2,2 milhões. Questionado pelo LIBERAL, o executivo informou que as obras devem chegar ao fim até junho deste ano.

Conforme noticiado pelo LIBERAL, em novembro de 2022, os recursos são próprios e do Governo de São Paulo, com emenda parlamentar do deputado estadual Ataide Terual (Podemos), intermediada pelo CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora) e pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara).

Prefeitura prevê fim das obras no Teatro Municipal ainda no primeiro semestre – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Reforma do hall de entrada e troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo estão entre melhorias – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Reforma do Teatro Municipal Manoel Lyra conta com o investimento de mais de R$ 2,2 milhões – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Segundo informado à imprensa, estão sendo executados a troca do telhado, remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários públicos localizados no hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma de todo o hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, além da reforma de todo o pavimento superior, onde encontra-se instalada a Secretaria de Cultura e Turismo e pintura do prédio.



Em 2021, a Prefeitura já havia executado a reforma interna da sala de espetáculos, com a instalação de 584 novas poltronas, atendendo também ao Plano de Acessibilidade, oferecendo poltronas para obesos, pessoas com mobilidade reduzida e espaços para cadeirantes com acompanhantes.

O Teatro

Por ano, mais de 45 mil pessoas prestigiam apresentações no Teatro Municipal “Manoel Lyra”. O local tem capacidade para 596 pessoas, sendo 584 poltronas, seis poltronas para obesos e seis lugares para cadeirantes, contando com 4 camarins, palco italiano com 12 metros de boca e 9 metros de profundidade.

Inaugurado em 26 de junho de 1995, o teatro foi criado para resgatar a emoção, o interesse e o desenvolvimento cultural de Santa Bárbara e recebeu o nome de um pioneiro do teatro no interior paulista: Manoel Lyra, artista barbarense que dedicou sua vida à arte dramática de forma apaixonada e incansável.