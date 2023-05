Rede TV! processa Bandeirantes por plágio em quadro de humor de programa

A Band está sendo processada pela Rede TV!. A ação foi movida pelo suposto plágio no antigo programa Encrenca, anteriormente exibido pela Rede TV! entre os anos de 2014 e 2022 e apresentado por Tatola Godas, Dennys Mota, Ricardinho Mendonça e Angelo Campos, que, atualmente estão com o programa Perrengue, na Band.

Um dos quadros do antigo programa era intitulado “zap zap” e, agora, também é exibido no Perrengue com o mesmo nome.

A Justiça de São Paulo determinou a realização de perícias para checar se houve plágio da atração.

Conforme o TJ-SP, “a eventual prática de concorrência desleal” por parte da Band e “da ocorrência de plágio com relação ao programa exibido pela RedeTV! denominado ‘Encrenca (quadro zap zap)’ e o programa exibido pela Bandeirantes sob a denominação ‘Perrengue na Band'”.

Os valores e detalhes sobre a indenização não foram divulgados.