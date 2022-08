‘Recuperando a força’, diz Klara Castanho ao anunciar volta ao trabalho

Atriz fez sua primeira aparição em vídeo no Instagram, agradecendo o apoio do público

Klara Castanho seguia afastada das redes sociais e do trabalho desde o final de junho, quando publicou uma carta aberta sobre o que chamou de relato mais difícil de sua vida, expondo que havia tido um bebê, após ser vítima de um estupro, e o entregou para adoção legal. Contudo, na última terça-feira, 2, a atriz fez sua primeira aparição em vídeo no Instagram, agradecendo o apoio do público e anunciando sua volta ao trabalho.

Nos Stories, ela iniciou: “oi, como vocês estão? Antes de mais nada queria agradecer todo amor, carinho, cuidado e acolhimento, que eu recebo e recebi. Quero agradecer a todo mundo que compartilhou a própria história”.

Na sequência, a atriz declarou estar voltando a trabalhar e, ainda, comentou sobre sua família. “A gente está se recuperando, recuperando a nossa força. A gente está vivendo um dia após o outro”, destacou.

Klara também aproveitou para comentar sobre a estreia da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, nesta quinta-feira, 3, na Netflix. Na trama, a jovem interpreta Angela, uma personagem que também é vítima de violência sexual.

“A Angela é muito importante para mim, espero que vocês a recebam muito bem. Quero muito saber o que vocês acham, é um trabalho que me orgulho muito. Espero que vocês gostem”, finalizou.