Recuperada da covid-19, Ana Maria Braga retorna ao ‘Mais Você’

Após pegar covid-19 e precisar se afastar da apresentação do “Mais Você”, Ana Maria Braga se recuperou e está de volta ao programa. Nesta segunda-feira, 6, ela comentou sobre a ausência e o retorno. “Bom demais estar de volta”, disse ela. A apresentadora já tinha sido contaminada com a doença em julho do ano passado e testou positivo pela segunda vez na última semana.

“Quero agradecer ao meu querido Fabrício Battaglini por ter tomado conta aqui da nossa casa na semana passada. Quero aproveitar e mandar um beijo carinhoso para Talitha Morete, que, como eu, testou positivo para covid-19 na sequência e não pôde estar aqui junto com o Fabrício.”

Segundo Ana, Talitha também está recuperada e bem. A apresentadora reforçou a importância da vacinação e falou sobre o aumento de casos da doença. “A gente está vendo um aumento no número de casos. Queria desejar (para todos os que estão contaminados) boa saúde, boa recuperação. É mais leve, isso é verdade, mas graças à vacina”, finalizou.