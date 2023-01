Recém nascida, filha de Pedro Scooby passa por nova cirurgia e surfista agradece

Pedro Scooby compartilhou com seus seguidores nesta quinta-feira, 5, através do seu perfil do Instagram que sua filha Aurora, fruto do seu relacionamento com Cintia Dicker, passou por mais um procedimento médico. A menina nasceu dia 27 de dezembro e segue no hospital, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Ele agradeceu as orações e disse estar esperançoso para levar a recém nascida para casa. A modelo também postou uma mensagem com dizeres espirituais.

O surfista já havia aparecido chorando na rede social

“Estou saindo do hospital para resolver uma coisa. Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta olhou para mim e falou: Vou te dar esse terço benzido para dar sorte para ela. É isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo”, disse ele ao mostrar o objeto.

Sem revelar o motivo da internação, o surfista passou os últimos dias atualizando o estado de saúde da filha, que já passou por outras cirurgias e havia apresentado sinais de melhora.

“Por mais que eu seja esse cara positivo, continuo muito positivo, mas é o momento mais delicado na minha vida. As pessoas mais próximas de mim já sabiam que isso está acontecendo, meus filhos sabiam, a mãe deles também, mas está tudo bem, vai dar tudo certo”, afirmou ele na ocasião.

Além disso, o atleta se envolveu em uma polêmica com a ex-parceira, Luana Piovani, com quem tem três filhos, desde o nascimento de Aurora. Ela o acusa de não pagar a pensão alimentícia de Dom, Liz e Bem em dia e não deixá-la conversar com as crianças – elas estão com o pai no Rio de Janeiro, no Brasil, enquanto a atriz está em Portugal, onde mora há quatro anos.