Recém-lançado, ‘Não Olhe para Cima’ mostra sátira sobre o fim do mundo

O filme “Não Olhe para Cima”, do diretor Adam McKay, tem dominado as redes sociais desde sua estreia no serviço de streaming Netflix, em 24 de dezembro. O longa conta a história de um grupo de cientistas que descobre um meteoro em rota de colisão com a Terra, evento que tem a capacidade de destruir o Planeta.

Mas diferente de outros filmes do gênero, que se pautam pelo drama e ação, ele escolhe uma abordagem satírica e que ironiza o negacionismo à ciência.

Os personagens de Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra – Foto: Divulgação

Com elenco repleto de estrelas, “Não Olhe para Cima” tem Jennifer Lawrence no papel de Kate Dibiasky, cientista que descobre o meteoro, e Leonardo DiCaprio, como o professor Dr. Randall Mindy, que calcula a rota do corpo celeste. A dupla vai representar a voz da razão ao lado de Dr. Teddy Oglethorpe, da Nasa, e lutar para tentar salvar o Planeta.

Eles apresentam a descoberta do meteoro à presidente dos Estados Unidos, Janie Orlean (Meryl Streep), com a recomendação da Nasa de desviá-lo da Terra. Após enfrentar um primeiro momento de resistência pelo governo, a solução é finalmente aceita. Contudo, os planos mudam quando entram em cena os interesses econômicos de uma empresa de tecnologia.

A trama não tem nenhuma sutileza ao apresentar o negacionismo (ato de negar-se a acreditar em uma informação estabelecida em áreas como a ciência e a história), o que pode incomodar por algumas passagens absurdas e com mensagens óbvias. Mas a proposta do longa é justamente essa – escancarar o ridículo de duvidar de um alerta da ciência, e os riscos que isso acarreta.

Primeiro, a catástrofe é minimizada pela presidência, que duvida da dimensão do problema. Em segundo, a vida da humanidade é posta em risco em nome de interesses econômicos. Já no fim do filme, a situação está tão fora de controle que a própria existência do meteoro é questionada – e o título se refere ao momento em que um grupo liderado pela presidente incita a população a não olhar para cima e ver o corpo celeste se aproximando.

Esse movimento absurdo pode ser facilmente relacionado à politização do uso de máscaras ou da vacinação contra o coronavírus, promovida pelo ex-presidente Donald Trump. Toda a trama, inclusive, pode ser entendida como uma alegoria à pandemia e a forma como foi tratada.

Infelizmente, não se resume a ela, já que o desprezo à ciência encontra também outras ligações com a realidade, como os alertas de mudanças climáticas e aquecimento global.

Com a personagem Kate, o filme também faz comentários importantes sobre a credibilidade dada às mulheres. Mesmo alertando para o fim do mundo e sendo mais articulada que seu professor, ela não é encarada com seriedade.

Seu desespero, totalmente justificável dadas as circunstâncias, é classificado como histeria. Já Dr. Mindy, mesmo falhando em sua comunicação, acaba se tornando a imagem da ciência junto ao público.

O filme não é perfeito, e seu humor escrachado nem sempre funciona. A cena final, por exemplo, chega a ser ridícula e dispensável. Além disso, a pouca sutileza dificilmente vai convencer alguém a repensar suas posturas, já que não é possível se identificar com quem duvida do meteoro, e muito menos tecer autocríticas a partir disso.

Porém, mais do que importante em sua mensagem, “Não Olhe para Cima” merece ser assistido pela experiência catártica de mostrar as consequências de negar a ciência.