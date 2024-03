Recém-chegada em ‘Renascer’, Giullia Buscacio vive a desinibida Sandra

Todo início de trabalho envolve certa expectativa até a estreia. Giullia Buscacio, no entanto, viu esse sentimento se prolongar ao longo dos últimos meses. No elenco de “Renascer”, a atriz de 27 anos demorou cerca de dois meses para ter sua primeira cena no ar. Finalmente podendo curtir as sequências da intempestiva Sandra, Giullia celebra a chegada ao enredo assinado por Bruno Luperi. Na novela das nove, Sandra é filha de Egídio e Dona Patroa, vividos por Vladimir Brichta e Camila Morgado.

Sem avisar, a jovem aparece de surpresa na fazenda do pai. Sandra decidiu largar a faculdade em Salvador e passar uns tempos no interior. O pai recrimina a ideia e se incomoda com a presença de Sandra na casa, já planejando uma forma de mandar a filha de volta para a capital baiana. Enquanto isso, a mãe se assusta com as ideias progressistas da jovem e o embate de gerações fica visível rapidamente.

Durante um passeio a cavalo, Sandra arranjou outro motivo para prolongar sua estada na fazenda. Com dificuldade em domar o cavalo, a jovem se depara com João Pedro, de Juan Paiva, na estrada de terra. O filho de José Inocêncio, papel de Marcos Palmeira, é solícito e ajuda Sandra a montar no animal. Os dois engatam uma conversa e já demonstram um interesse mútuo. Ao se apaixonar por João Pedro, filho do inimigo de seu pai, a jovem reacende uma antiga rivalidade com a família Inocêncio.

A trama de “Renascer” não é a primeira parceria de Giullia com Luperi. Em 2016, ela integrou o elenco de “Velho Chico”. A estreia na tevê, no entanto, aconteceu alguns anos antes, em 2009, quando participou de “A Lei e o Crime”. “Sandra é a personagem mais desafiadora da minha carreira. A construção de personagem é algo muito individual, que depende muito do tempo em que se passa a novela. Hoje, aos 27 anos, me vejo fazendo meu primeiro trabalho mais maduro na televisão e não mais como uma menina. É difícil esse processo de crescer diante das câmeras, mas muito gratificante”, aponta.

Na primeira versão da história, Sandra foi interpretada por Luciana Braga. Esta é a segunda vez que Giullia interpreta um personagem que pertenceu a Luciana. A primeira vez foi em “Éramos Seis”, quando Giullia deu vida a Isabel no remake exibido no horário das 18h.