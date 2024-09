Recém-chegada ao sofá do 'Saia Justa', Rita Batista celebra retorno ao programa do GNT - O Liberal

Cultura Recém-chegada ao sofá do ‘Saia Justa’, Rita Batista celebra retorno ao programa do GNT

Rita Batista é dona de uma personalidade forte e decidida. Sem muito espaço para dúvidas e questionamentos, a apresentadora do “É de Casa” sempre soube quais caminhos queria trilhar diante das câmeras. O tradicional “Saia Justa”, que vai ao ar no GNT, sempre esteve no horizonte de metas da jornalista baiana. Estreante no elenco do programa, ela começou a traçar sua trajetória em direção ao sofá da produção de debate ainda em 2016.

“Fui repórter do ‘Saia’ em 2016, em um quadro pelo Brasil, e foi a minha primeira experiência com o programa no GNT. As pessoas me perguntam se esperava por esse convite: claro que eu esperava, é evidente que eu esperava!”, brinca.

A nova temporada, que está há apenas um mês no ar, retorna com um sofá quase totalmente reformulado. Além de Rita, a produção conta com as chegadas de Eliana e Tati Machado. Elas estão ao lado da veterana Bela Gil, que participa do programa desde 2023. “É um prazer enorme entrar para o time desse programa que é tão especial para mim. Comandado por mulheres, ele está há mais de 20 anos no ar trazendo pautas e debates importantes para o público”, valoriza.

Atualmente, você integra a equipe de apresentadores do “É de Casa”. Ficou surpresa com o convite para participar do elenco do “Saia Justa”?

Honestamente? Não (risos)! As pessoas me perguntam se esperava por esse convite: claro que eu esperava, é evidente que eu esperava! Já estou no grupo, é o mesmo CNPJ. Vamos que vamos. Eu tinha uma perspectiva de vida de ser convidada para esse sofá. Fui repórter de um quadro do “Saia Justa” em 2016 e também participei como convidada ano passado. Então, eu sempre soube que em algum momento estaria aqui. Eu jogava para o universo. Não sabia como e quando aconteceria, mas que bom que aconteceu agora. Estou verdadeiramente feliz. É a cereja do bolo na minha trajetória.

De que forma?

Esse ano completo 21 anos de tevê e rádio. Acho maravilhoso celebrar isso chegando em uma produção como o “Saia Justa”. É um programa importante dentro da dinâmica brasileira. Pauta muitas questões relevantes do universo feminino. Foi um programa pioneiro em colocar quatro mulheres debatendo na tevê, trazendo assuntos que eram considerados tabu na sociedade.

Você era uma expectadora do “Saia Justa” antes de integrar a produção?

Sou espectadora desde sempre e estou empolgadíssima de dividir o sofá com as outras companheiras. Muitas mulheres que passaram por esse sofá foram importantes no meu crescimento profissional e como mulher. Foi incrível ver a Rita Lee chegar um dia e falar que ia passar o programa todo sem falar nada. E lá ela ficou com o tricô dela, o programa inteiro sem dizer uma palavra. Hoje a palavra disruptiva está muito na moda, mas a Fernanda Young já era disruptiva naquele tempo.

De que forma você sente que pode contribuir para um projeto que está há mais de duas décadas no ar?

Espero contribuir com o meu repertório de vida, escutando, acolhendo, discordando e naturalizando que mudar de opinião sobre certos assuntos é legítimo e seguro. Sempre me imaginei nesse sofá, por isso em todas as oportunidades de estar nele ou perto dele, não titubeei. Fazer parte deste programa, que há 22 anos se mantém no ar, por onde já passaram ícones de todas as gerações, expoentes nos seus ofícios, é uma celebração para mim. Estamos em um grupo de mulheres que está muito afim de alavancar essa nova temporada.

Como assim?

A gente vê que no meio televisivo e junto dos telespectadores, a gente rompe também as égides do machismo, dos ditames de que mulheres reunidas ou vão rivalizar ou vão falar bobagem. Se a gente quiser falar bobagem, é um direito nosso também. É por isso que essa novidade do “Saia” de menos textão e mais diversão tem essa possibilidade de conversar fiado às 22h30, às quartas-feiras

