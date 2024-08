Recém-chegada ao Grupo Globo, Eliana inicia nova fase profissional no sofá do 'Saia Justa' - O Liberal

Fazer televisão está longe de ser uma atividade radical, mas também tem suas doses de adrenalina e tensão. Eliana, que vive e respira esse universo há mais de 30 anos, estava em busca dessa comichão e de novas emoções diante das câmeras. Após 15 anos no SBT, a apresentadora chega ao Grupo Globo para ancorar a nova temporada do “Saia Justa”, do GNT. Em seu primeiro trabalho na Globo, Eliana assume o comando do sofá acompanhada pelas novas debatedoras Rita Batista e Tati Machado e pela veterana Bela Gil.

“Trago ao programa os meus mais de 30 anos de experiência como comunicadora, sempre falando com a mulher e a família brasileira num diálogo de peito aberto”, afirma.

O “Saia Justa” marcou a estreia de Eliana no Grupo Globo. Mas, em breve, ela também estará na tevê aberta novamente. A atriz será a apresentadora da próxima temporada do “The Masked Singer Brasil”, que estreia no ano que vem. Ela substituirá Ivete Sangalo no comando da produção. Antes da estreia oficial em 2025, Eliana terá um gostinho do programa em dezembro. Ela apresentará um especial de fim de ano da produção de mascarados.

Após 15 anos no SBT, o que motivou nessa chegada à Globo?

Estou com 51 anos. Queria fazer algo diferente. Cheguei a falar publicamente que queria me comunicar mais com as mulheres através das redes sociais. Queria ir além do auditório, que eu domino e amo fazer há tantos anos. Então, quando o convite para o “Saia Justa” chegou, vi que era a oportunidade ideal. O “Saia” e outros projetos que estão por vir são uma inovação pessoal e profissional. É muito bom inovar aos 50 anos. É inspirador.

De que forma?

Sou absolutamente grata por tudo o que já vivi profissionalmente e pessoalmente, mas às vezes sentimos necessidade de mudar. No fundo, a gente sabe que mudar só depende da gente, que a responsabilidade sobre a nossa felicidade é inteiramente nossa. A vida pede movimento. Uma hora, o incômodo por viver uma realidade que já não a representa de verdade, que não a realiza por completo, vai acabar aparecendo. E vai doer. Vai trazer frustração, tristeza e até mesmo culpa. Porque, no fundo, a gente sabe que mudar só depende da gente, que a responsabilidade sobre a nossa felicidade é inteiramente nossa.

Você precisou de muito tempo para decidir esta mudança?

Como tudo na nossa vida, vamos amadurecendo e buscando novas experiências. Vejo minha vinda para a Globo como a realização de um desejo de inovar. Estar na maior emissora do Brasil e poder viver novas experiências profissionais é um marco na minha carreira. Sinto uma mistura de felicidade, de reconhecimento e frio da barriga. E isso me motiva pessoal e profissionalmente.

O “Saia Justa” marca sua estreia no Grupo Globo. Qual era a sua relação com o programa, que está há mais de 20 anos no ar?

Eu assisto ao programa desde a sua estreia. Vi um pouco de cada temporada e acompanhei as mudanças geracionais e, obviamente, as mudanças do programa em si. Vim para trazer meu conhecimento como comunicadora, mas certamente a mulher vai falar mais alto com temas que vão acolher e inspirar. A ideia é uma entrega descontraída de todas nós, sentar no sofá para aprender, rir, chorar e ser quem somos. Poder trocar vivências com Bela, Rita e Tati será uma linda jornada de aprendizado. Sinto que precisamos de assuntos que sugerem acolhimento, saúde mental, quebra de padrões, coisas simples do cotidiano feminino e muito mais.

Você teve algum receio da repercussão público?

Eu só mudei de endereço. Estava na Anhanguera, e agora estou na região da Berrini. Mas sigo sendo a mesma profissional. Vou trazer esse diferencial do entretenimento e uma vasta experiência em televisão. Quero que o público me veja de uma maneira que nunca me viu. E, inclusive, de uma maneira que nunca me mostrei.

Como assim?

O “Saia” está sendo um exercício absoluto de relaxamento. O público me verá mais como mãe e mulher. Esse público, que me acompanha há tantos anos, vai me ver de uma forma mais relax. Antes, eu tinha uma postura de apresentadora, microfone na mão e conduzindo um auditório. Agora, trago um olhar mais feminino de mulheres que me conhecem da tevê.

De que forma você está conduzindo esse papel de âncora do programa?

Sou a âncora e tenho cabeças e algumas coisas pré-determinadas. Mas é tão interessante o papo que, às vezes, quero só continuar naquela conversa. Não quero ir para o próximo ponto, olhar a ficha ou ouvir a condução da direção no ponto (risos).