Realidade nua e crua

O “set” de “Arcanjo Renegado”foi um espaço de aprendizado para Erika Januza. Na produção, que é original Globoplay e vai ao ar atualmente na Globo, a atriz de 35 anos, pela primeira vez, teve a experiência de lidar com atores veteranos, mas também com profissionais sem qualquer experiência prévia com atuação.

Para lidar com esses novos profissionais que chegaram aos estúdios, Erika, que vive a forte Sarah, contou com o auxílio intenso do diretor Heitor Dhalia e de José Júnior, que assina a obra policial. “Quando eu terminei as gravações, saí muito agradecida. Aprendi muito com o Heitor (Dhalia). A presença do José Junior no set, trabalhando junto com a equipe e o elenco, foi incrível. Além de autor, foi um co-diretor que nos auxiliou muito. A trama da Sarah representa o drama de muitas mulheres que perdem os maridos em combate. O diferencial da série está na verdade em retratar essa realidade”, explica.

Na história, Sarah é irmã do protagonista Mikhael, papel de Marcello Melo Jr. Ela, que dedica total atenção ao filho pequeno, apoia-se no amor à família para seguir em frente. Desde que ficaram órfãos, Sarah e o irmão mantêm uma forte ligação. Inclusive, ele é o padrinho do pequeno Lucas, que sofre de uma doença congênita.

Ao longo do enredo, Sarah é impactada por uma nova tragédia na família. Casada com um integrante do Bope, ela perde o marido em combate. “A Sarah é um personagem muito especial. É uma mulher que perde seu marido em combate, fica viúva e com um filho pequeno que tem problema de saúde. Ela fica sem chão ao se ver sozinha e precisa achar meios para criar o filho.

E quem vai decidir se é certo ou errado o rumo da personagem será o espectador. Acho legal quando um trabalho gera essa reflexão”, defende Erika, que reproduziu uma realidade extremamente distante de seu dia a dia. “No meu caso, não sou mãe e não tenho marido policial. O ator tem essa oportunidade de criar inspirações através das pesquisas. Ouvi alguns depoimentos de mulheres que viveram uma dor semelhante à da personagem”, completa.

GRAVAÇÕES

Os trabalhos de “Arcanjo Renegado” foram finalizados há mais de um ano. Porém, Erika ainda tem fortes lembranças das gravações. A cena em que Sarah recebe a notícia da morte do marido está entre uma das mais marcante. A atriz precisou de um tempo para se recuperar das sequências.

“Também fiquei emotiva com a cena do velório. Eu tenho um problema sério com velórios. É bem difícil para mim. Depois que eu gravei a cena, cheguei em casa e apaguei. Era como se eu tivesse com um peso nos ombros. É ficção, mas eu sou de verdade (risos)”, explica.

Enquanto acompanha a exibição da série nas noites de quinta, após o “Big Brother Brasil”, Erika já se prepara para a segunda temporada da produção. Sem entrar em detalhes, a atriz promete que a trajetória de Sarah passará por uma intensa transformação. “As gravações começam em breve. Sarah terá uma grande virada na vida e será policial. São muitas cenas de ação e eu voltei a treinar na academia com todos os cuidados. Tenho de estar com muito fôlego na hora de gravar”, adianta.